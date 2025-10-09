 
`

Трест, который лопнул

Україна та Литва обмінюватимуться досвідом у сфері кіберзахисту критичної інфраструктури

9 октября 2025 г., 10:25

Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Олександр Потій та Головний Радник Урядового офісу Литовської Республіки Відмантас Каладінскас підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері захисту критичної інфраструктури.

Документом передбачаються обмін досвідом щодо заходів планування захисту критичної інфраструктури та організація спільних семінарів та тренінгів, присвячених плануванню захисту критичної інфраструктури з метою обміну передовими практиками захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Крім того, передбачається підтримка у розвитку нормативно-правової бази України з питань захисту критичної інфраструктури, зокрема впровадження кращих світових практик та вимог Директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2022/2557 від 14 грудня 2022 року.

