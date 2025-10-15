Держспецзв'язку: подальше користування Windows 10 може становити загрозу безпеці

15 октября 2025 г., 17:35

0

Tweet

Держспецзв'язку інформує державні установи, український бізнес та громадян, що 14 жовтня компанія Microsoft припинила підтримку операційної системи Windows 10. Тож пристрої під управлінням цієї ОС більше не отримуватимуть критичні оновлення безпеки, що створює значні ризики для захищеності даних та робить їх вразливими до сучасних видів кібератак.

Завершення підтримки означає, що будь-які нові виявлені вразливості в системі Windows 10 не будуть виправлені розробником. Це відкриває зловмисникам прямий шлях до компрометації комп'ютерів, що може призвести до серйозних наслідків. Враховуючи, що Windows 10 досі встановлена на багатьох пристроях в Україні (майже 54% ПК, за даними StatCounter на вересень), ця ситуація несе ризики для українців з погляду кіберзахисту.

Основні ризики для користувачів, які продовжать використовувати Windows 10 без оновлень: пристрої з часом ставатимуть більш вразливими для програм-вимагачів, шпигунського програмного забезпечення та вірусів, що може призвести до крадіжки персональних даних, банківської інформації та фінансових втрат; розробники програм припинять адаптувати свої продукти під застарілу систему, що з часом може призвести до втрати функціональності важливих додатків; для об'єктів критичної інфраструктури використання непідтримуваного ПЗ може стати порушенням вимог законодавства у сферах захисту інформації та кіберзахисту.

Тому рекомендується безплатно оновитись до Windows 11. Якщо оновлення неможливе через несумісність ПК, Microsoft пропонує платну підписку на отримання оновлень безпеки ESU ще протягом 1-3 років.

У випадку, якщо користувач вирішив залишитися на Windows 10 після припинення підтримки без використання програми ESU, вкрай важливо вжити заходів для мінімізації загроз. Необхідно використовувати надійний антивірус та брандмауер для захисту від відомих шкідливих програм, регулярно створювати резервні копії всіх важливих даних, щоб мати змогу відновитися після можливої кібератаки, а також проявляти надзвичайну обережність при користуванні Інтернетом та електронною поштою. І головне – мінімізувати використання цього пристрою для будь-яких критичних операцій, як-от робота з фінансовими чи чутливими даними.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI