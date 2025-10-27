Уряд визначив чіткі процедури й критерії включення ПЗ до переліку забороненого

27 октября 2025 г., 14:35

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1335 від 22 жовтня, якою затверджено Порядок формування та ведення відкритого переліку забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання, інформує Держспецзв’язку. Документ визначає чіткі процедури та критерії включення до переліку, а також регламентує механізми його оновлення та оприлюднення.

Формування та ведення переліку здійснює адміністрація Держспецзв’язку в електронній формі. Доступ до інформації, яка міститься в переліку, буде безплатним, а сам перелік буде оприлюднений на офіційному вебсайті Держспецзв’язку та Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. Це забезпечує прозорість, підвищує рівень кіберзахисту та сприяє безпечному використанню цифрових технологій в Україні.

Порядок визначає чітку процедуру внесення до переліку підсанкційного програмного забезпечення та обладнання на підставі: застосування санкцій до фізичних або юридичних осіб відповідно до Закону України «Про санкції»; міжнародних санкцій, що визнаються Україною, на підставі повідомлення від Міністерства закордонних справ; за рішенням суду. Так само порядок визначає підстави для виключення з переліку.

Заборона на використання внесених до переліку продуктів поширюється на об’єкти критичної інформаційної інфраструктури, а також на системи, в яких обробляються державні інформаційні ресурси, службова та таємна інформація.

Інформація про програмне забезпечення або обладнання, що підлягає включенню, виключенню або оновленню, передається до Держспецзв’язку відповідними органами протягом п’яти робочих днів з моменту введення санкцій або отримання повідомлення від МЗС. Після цього адміністрація Держспецзв’язку оперативно вносить зміни до переліку.

Вже найближчим часом Держспецзв’язку підготує нормативну та технічну частину функціонування переліку та запустить його в експлуатацію. Після цього органи, які відповідають за внесення пропозицій щодо наповнення переліку, зможуть надавати пропозиції щодо його наповнення.

