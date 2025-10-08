 
Пріоритети розбудови національної системи кіберзахисту – спроможності, стандарти та фахівці

8 октября 2025 г., 10:25
В ході засідання директорів з кібербезпеки країн-членів ЄС, що відбулося на початку жовтня в Гаазі (Нідерланди), фахівець Держспецзв’язку України представив стратегічні пріоритети розбудови національної системи кіберзахисту.

Перший пріоритет – розвиток національних спроможностей. Це, зокрема, створення регіональних центрів кібербезпеки (CSIRT та SOC) для захисту критичної інфраструктури, яка у 2024 році стала ціллю 82% ворожих атак.

Представник Держспецзв'язку наголосив, що національна команда реагування CERT-UA реєструє в середньому понад 16 значних кіберінцидентів на день, а загальна кількість атак продовжує зростати. Цей досвід, узагальнений у звітах, зокрема в нещодавньому огляді російських кібероперацій за першу половину 2025 року.

Другий пріоритет – повна синхронізація з європейськими стандартами. Україна рухається шляхом інтеграції у ЄС: уже ухвалено закон, що імплементує близько 66% положень Директиви NIS2, а в червні цього року країна офіційно приєдналася до Угоди про взаємне визнання сертифікатів Common Criteria (CCRA).

Третій пріоритет – розвиток людського капіталу, адже «технології та стандарти нічого не варті без кваліфікованих фахівців». У квітні набув чинності закон, що вимагає наявності керівника з кіберзахисту (CISO) в кожному державному органі. Для підготовки нового покоління фахівців Держспецзв’язку запускає спеціалізований проєкт CISO Campus, мета якого залучити, навчити та утримати таланти в державному секторі.

Особливу увагу було приділено поглибленню міжнародної співпраці, яка має вийти за рамки обміну інформацією та перейти до спільних операційних проєктів.

Таким чином, пріоритети України чітко визначені: потужні спроможності, гармонізовані з ЄС стандарти та кваліфіковані експерти, що працюють у тісному партнерстві з міжнародною спільнотою.

