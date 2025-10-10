Google презентує Gemini Enterprise, єдину AI-платформу для бізнесу

10 октября 2025 г., 14:25

Компанія Google оголосила про запуск Gemini Enterprise — універсальної платформи, яка об'єднує передові моделі, чат-бота та агентів штучного інтелекту (AI) компанії в єдину централізовану систему.



Генеральний директор Google Cloud Томас Куріан (Thomas Kurian) зазначив, що AI став настільки потужною технологією, що сучасні компанії використовують її для трансформації роботи та зв'язку з клієнтами. Однак багато компаній страждають від фрагментованих, розрізнених інструментів, які доводиться з'єднувати вручну.



«Перша хвиля AI, хоч і багатообіцяльна, застрягла в розрізнених системах, нездатна організовувати складну роботу в рамках усієї організації», — пояснив Куріан. «Справжня трансформація вимагає комплексної платформи, яка підключається до вашого контексту, ваших робочих процесів і ваших людей».



Новостворена платформа представлена як чат-інтерфейс, що слугує «єдиною точкою входу» для всіх взаємодій з AI на робочому місці. З цього інтерфейсу співробітники можуть отримати доступ до всього — від передових AI-моделей та середовища без коду для створення та оркестровки інтелектуальних агентів до повного обсягу знань компанії.



Google заявив, що чати та агенти AI, які працюють на Gemini Enterprise, безпечно підключатимуться до всіх джерел даних, до яких корпоративні користувачі мають доступ щодня. Ці джерела включають Google Workspace та Microsoft 365, а також бізнес-додатки від таких компаній, як Salesforce та SAP.



За допомогою Gemini Enterprise користувачі отримають доступ до потужних, автоматизованих інтелектуальних агентів, здатних розуміти та створювати текст, зображення, відео та мовлення, вбудованих безпосередньо в додатки Workspace.



Google Vids: Користувачі можуть перетворити будь-який тип інформації (з тексту, слайдів або презентацій) на захопливі відео, включаючи згенерований AI сценарій з озвученням.



Google Meet: Користувачі можуть отримати доступ до перекладу мовлення в реальному часі, який фіксує природний тон та вираз, що робить розмови більш реальними та присутніми.



Google пропонує понад 1500 готових AI-агентів, які можуть отримати доступ до екосистеми з понад 100000 партнерів через новий пошуковий інструмент AI-агентів (AI agent finder). Якщо відповідного агента не існує або користувач хоче об'єднати агентів, Gemini Enterprise також інтегрує можливості Agentspace, комплексної платформи компанії для створення, управління та розгортання агентів AI.



Використовуючи конструктор без коду (no-code builder), користувачі можуть створювати робочі процеси, де AI-агенти виконують спеціалізовані завдання та передають інформацію іншим. Це дозволяє користувачам створювати команди штучних працівників, які автоматизують процеси та співпрацюють над складними проєктами. Наприклад, агент може проаналізувати ринкові тенденції, створити звіт, а потім згенерувати маркетингові матеріали (зображення, відео, аудіо) та електронні листи для колег.



Gemini Enterprise працює на основі відкритого галузевого стандарту Agent2Agent Protocol, який, разом із Model Context Protocol, дозволяє агентам спілкуватися та об'єднуватися. Ці технології дозволяють агентам безпечно спілкуватися, координувати складні завдання, отримувати дані з перших та сторонніх систем і виконувати завдання за допомогою вбудованих інструментів Google та інструментів партнерів.



Партнери, які оголосили про сумісних з Gemini Enterprise агентів, включають Box, Salesforce, ServiceNow та S&P Global, які пропонують агенти для вилучення даних, узагальнення, підвищення продуктивності та моніторингу. Ці агенти будуть позначені новою відзнакою “Google Cloud Ready – Gemini Enterprise” як такі, що відповідають найвищим стандартам компанії.



Gemini Enterprise буде доступна у версіях Standard та Plus з річними планами, починаючи з $30 за місце на місяць. Річні плани Gemini Business починаються з $21, а бізнес-версія виходить з доступною 30-денною безкоштовною пробною версією.

