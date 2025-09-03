Уряд відкрив ринок для навчання операторів наземних роботизованих комплексів та водних дронів

Українські наземні роботизовані комплекси вже стали важливою частиною фронту. Вони перевозять вантажі, евакуйовують поранених, виконують інженерні завдання.
Вплив водних дронів також зростає — їх ефективність доведена в морських операціях.
Щоб ці технології працювали на повну, потрібні підготовлені оператори. Уряд ухвалив зміни до постанови № 1129 і відкрив ринок навчання операторів НРК та водних дронів. Раніше ця модель працювала лише для навчання пілотів БпЛА.
Тепер військові зможуть опановувати сертифіковане навчання у приватних школах, а держава буде оплачувати ці курси. Уже до кінця року це дасть змогу підготувати тисячі спеціалістів, які управлятимуть новітніми технологіями на полі бою та в морських операціях.
Більше про можливості навчання операторів НРК та водних дронів повідомимо згодом.
