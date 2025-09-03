 
Уряд відкрив ринок для навчання операторів наземних роботизованих комплексів та водних дронів

3 сентября 2025 г., 8:05
Українські наземні роботизовані комплекси вже стали важливою частиною фронту. Вони перевозять вантажі, евакуйовують поранених, виконують інженерні завдання. 
Вплив водних дронів також зростає — їх ефективність доведена в морських операціях. 
 
Щоб ці технології працювали на повну, потрібні підготовлені оператори. Уряд ухвалив зміни до постанови № 1129 і відкрив ринок навчання операторів НРК та водних дронів. Раніше ця модель працювала лише для навчання пілотів БпЛА.
 
Тепер військові зможуть опановувати сертифіковане навчання у приватних школах, а держава буде оплачувати ці курси. Уже до кінця року це дасть змогу підготувати тисячі спеціалістів, які управлятимуть новітніми технологіями на полі бою та в морських операціях.
 
Більше про можливості навчання операторів НРК та водних дронів повідомимо згодом.

