Додаткові засоби радіолокаційної боротьби стали доступні через DOT-Chain Defence

6 ноября 2025 г., 8:25
Міноборони повідомило, що військові замовлятимуть засоби радіолокаційної боротьби через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. Відтепер 180 бригад Збройних Сил України та Національна гвардія України матимуть гарантовані бюджети, за які вони зможуть самостійно обирати через маркетплейс як стаціонарні, так і окопні засоби РЕБ.

Актуальність цих засобів підтверджує статистика замовлень: лише за перший день після додавання РЕБ в DOT-Chain Defence військові замовили техніки майже на 6 млн грн.

Раніше Агенція оборонних закупівель уклала контракти з виробниками на постачання окопних РЕБ в межах програми Армія Дронів Бонус, яка передбачає мотиваційні бюджети військовим за ураження ворога.

Нагадаємо, що маркетплейс зброї DOT-Chain Defence розроблений Державним оператором тилу та використовується для забезпечення військових озброєнням. Система об’єднує в одному захищеному середовищі бригади, виробників та Агенцію оборонних закупівель. Завдяки цьому саме підрозділи обирають необхідні їм засоби, а АОЗ бере на себе всю організаційну частину – від укладання контрактів до проведення оплати. Таким чином, щоб отримати потрібний засіб, військовому потрібно зробити лише кілька кліків.

Також наголошується, що забезпечення війська через DOT-Chain Defence здійснюється паралельно з іншими програмами та є додатковим джерелом постачання дронів.

