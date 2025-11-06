Додаткові засоби радіолокаційної боротьби стали доступні через DOT-Chain Defence

6 ноября 2025 г., 8:25

Міноборони повідомило, що військові замовлятимуть засоби радіолокаційної боротьби через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. Відтепер 180 бригад Збройних Сил України та Національна гвардія України матимуть гарантовані бюджети, за які вони зможуть самостійно обирати через маркетплейс як стаціонарні, так і окопні засоби РЕБ.



Актуальність цих засобів підтверджує статистика замовлень: лише за перший день після додавання РЕБ в DOT-Chain Defence військові замовили техніки майже на 6 млн грн.



Раніше Агенція оборонних закупівель уклала контракти з виробниками на постачання окопних РЕБ в межах програми Армія Дронів Бонус, яка передбачає мотиваційні бюджети військовим за ураження ворога.



Нагадаємо, що маркетплейс зброї DOT-Chain Defence розроблений Державним оператором тилу та використовується для забезпечення військових озброєнням. Система об’єднує в одному захищеному середовищі бригади, виробників та Агенцію оборонних закупівель. Завдяки цьому саме підрозділи обирають необхідні їм засоби, а АОЗ бере на себе всю організаційну частину – від укладання контрактів до проведення оплати. Таким чином, щоб отримати потрібний засіб, військовому потрібно зробити лише кілька кліків.



Також наголошується, що забезпечення війська через DOT-Chain Defence здійснюється паралельно з іншими програмами та є додатковим джерелом постачання дронів.

