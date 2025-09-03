OpenAI придбала Statsig за 1,1 млрд дол.

3 сентября 2025 г., 9:35

Reuters повідомляє - OpenAI продовжує розширюватися, оголосивши у вівторок, що придбала стартап з розробки продуктів Statsig за 1,1 млрд дол.

Statsig допомагає компаніям приймати кращі рішення щодо своїх програмних продуктів, надаючи інструменти для A/B-тестування, управління функціями та аналітики в режимі реального часу. Компанія була заснована в лютому 2021 року Віджає Раджі (Vijaye Raji). Слід зазначити, що він мав багатий досвід роботи у двох провідних технологічних компаніях. Раджі пропрацював у Microsoft майже десять років, де займався такими продуктами, як Windows Application Framework, SQL Server Modeling Language, Microsoft TV та Visual Studio. Ще десять років він провів у Facebook, де обіймав високі посади, зокрема керівника підрозділу Gaming та керівника офісу компанії в Сіетлі. Також керував розробкою ключових продуктів, таких як Messenger for Windows та Facebook Marketplace.

Зазначається, що у рамках придбання генеральний директор Statsig Віджає Раджі приєднається до OpenAI на посаді технічного керівника в підрозділі додатків. Він підпорядковуватиметься Фіджі Сімо (Fidji Simo), колишній генеральній директорці Instacart, яка очолила бізнес-додатки OpenAI у травні.

В OpenAI заявили, що Statsig продовжить працювати незалежно та обслуговувати клієнтів зі свого офісу в Сіетлі. Придбання ще підлягає звичайним умовам закриття, включно з погодженням регуляторів.

OpenAI останнім часом активно здійснює поглинання, використовуючи свої значні грошові запаси та високу вартість акцій для прискорення зростання в нових сферах. Найбільш гучним поглинанням стало придбання в травні стартапу з розробки AI-пристроїв IO, що належить Джоні Айву (Jony Ive), за майже 6,5 млрд дол. Раніше OpenAI придбала компанію-розробника аналітичних баз даних Rockset за нерозголошену суму у 2024 році.

