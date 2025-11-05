AOC презентувала QD-OLED монітори нового покоління

5 ноября 2025 г., 16:35

Бренд AGON by AOC анонсував випуск перших QD-OLED моніторів у лінійці AOC GAMING, відкриваючи доступ до преміальної OLED-технології для широкого кола геймерів та шанувальників кіберспорту. 27-дюймові моделі AOC GAMING Q27G4ZDR і Q27G4SDR забезпечують миттєвий відгук і оптимальний контраст панелей QD-OLED в ігрових моніторах початкового сегмента, пропонуючи частоту оновлення 240 Гц і 360 Гц відповідно. Обидва 27-дюймові монітори демонструють новітній дизайн серії G4 з чіткою та витонченою естетикою, забезпечуючи продуктивність професійного рівня за привабливою ціною.



Q27G4ZDR і Q27G4SDR – перші QD-OLED монітори в асортименті AOC GAMING, що знаменують новий етап розвитку найдемократичнішої ігрової серії AGON by AOC. Ці монітори забезпечують ті самі основні переваги технології OLED, що й преміальні дисплеї – практично нескінченні діапазони контрастності, виняткову колірну гаму з покриттям 147,6% sRGB і точністю 99,1% DCI-P3, а також роздільну здатність QHD (2560x1440) 110,84 ppi. 10-бітна глибина панелі забезпечує 1,07 млрд кольорів для плавних переходів і точного відтворення відтінків. Обидві моделі підтримують технологію HDR: Q27G4ZDR сумісна з HDR10, а Q27G4SDR має сертифікат VESA DisplayHDR True Black 400, що забезпечує чіткість деталей на світлих і темних ділянках, допомагаючи гравцям успішно орієнтуватися в ігровому середовищі.



Як і всі OLED-монітори серії AGON by AOC, обидві моделі обладнані комплексною функцією захисту OLED Care і мають 3-річну гарантію, що покриває вигоряння за умови дотримання правил експлуатації. Це галузеве лідерство в гарантійному покритті забезпечує повну впевненість у преміальній технології OLED за доступною ціною.





Модель Q27G4ZDR із частотою оновлення 240 Гц забезпечує оптимальний баланс між плавністю зображення та високою якістю відтворення, а Q27G4SDR підвищує частоту оновлення до 360 Гц для гравців, які вимагають максимальної конкурентної переваги. Час відгуку 0,03 мс (GtG) в обох моделях гарантує перевагу OLED у змагальному геймінгу, практично усуваючи шлейфи та розмиття зображень навіть під час найдинамічніших ігрових сцен. Завдяки технології Adaptive-Sync і сертифікації NVIDIA G-SYNC Compatible монітори гарантують ідеально плавну картинку без розривів навіть при змінній частоті кадрів.





Q27G4ZDR підтримує стандарт HDR10, гарантуючи яскравість 400 кд/м² (APL 10%) і контрастність 1.5M:1, тоді як модель Q27G4SDR із сертифікацією VESA DisplayHDR True Black 400 пропонує пікову яскравість 1000 кд/м² (APL 3%) для покращення візуальної глибини. Ця вдосконалена технологія HDR дозволяє побачити найдрібніші деталі – від найяскравіших до найтемніших сцен – гарантуючи максимальне занурення в ігровий процес.



"Ці інноваційні монітори встановлюють новий стандарт у масовому ігровому сегменті", – каже Сезар Акоста, менеджер із ігрових продуктів AGON by AOC. "Завдяки інтеграції передової технології QD-OLED в лінійку AOC GAMING ми робимо дисплеї нового покоління доступними для всіх геймерів. Гравці отримують миттєвий відгук і високу контрастність OLED-панелей, а також можуть обрати між частотою 240 Гц для збалансованого ігрового процесу або 360 Гц для максимальної конкурентоспроможності – і все це в лаконічному дизайні G4, що вписується в будь-яку конфігурацію".





Наявні підключення відповідають найсучаснішим вимогам: два порти HDMI 2.1 та DisplayPort 1.4 забезпечують сумісність із новітніми відеокартами та консолями наступного покоління. USB-хаби 3.2 з портами швидкої зарядки забезпечують підключення та живлення ігрових периферійних пристроїв. Сумісність із консолями включає підтримку QHD @ 120 Гц для PlayStation 5 та Xbox серій X і S.



Обидва монітори пропонують широкий набір ігрових функцій, розроблених для забезпечення максимальної переваги в змагальному геймінгу. Функція Shadow Control підвищує деталізацію в темних сценах, Game Color регулює насиченість для кращої чіткості, а індивідуальні ігрові режими забезпечують оптимізовані налаштування для ігор різних жанрів. Функція Low Input Lag гарантує миттєве відображення кожної команди на екрані. А режим Anti-Blue Light і технологія Flicker-Free забезпечують максимальний комфорт під час тривалих ігрових сесій.





Обидва монітори відображають останні дизайнерські тенденції серії G4, поєднуючи мінімалістичні форми та витончений стиль, що гармонійно вписується в будь-яке ігрове середовище. Стримана естетика пропонує альтернативу більш агресивним ігровим дизайнам, зберігаючи при цьому функціональну досконалість, якої вимагають геймери. Трьохсторонні безрамкові панелі максимально збільшують простір екрану, а матове чорне покриття з текстурними акцентами створює вишукану ігрову обстановку.



Ергономічні підставки забезпечують регулювання висоти на 130 мм, а також повну функціональність нахилу, повороту та обертання екрану для оптимальних кутів огляду. Сумісність із кріпленням VESA 100x100 дозволяє легко налаштовувати мультиекранні конфігурації, а система управління кабелями забезпечує порядок робочого простору.





Програмне забезпечення G-Menu дозволяє налаштовувати ігрові профілі та параметри дисплея, а функції PiP/PbP підтримують сценарії багатозадачності. Обидва монітори комплектуються кабелями HDMI та DisplayPort довжиною 1,8 м для швидкого підключення.





Моделі AOC GAMING Q27G4ZDR і Q27G4SDR будуть доступні з середини листопада 2025 року за рекомендованою роздрібною ціною 23999 грн та 28999 грн відповідно.

