Уряд схвалив запуск на державному рівні містобудівного кадастру в єдиній цифровій системі

13 августа 2024 г., 13:35

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Скоро на державному рівні запрацює Містобудівний кадастр (МБКД), який дасть змогу всім муніципалітетам, органам архітектури та архітекторам працювати в єдиній цифровій системі – Кабінет Міністрів України ухвалив відповідну постанову.

Це важливий крок для швидкої та прозорої відбудови країни. МБКД сприятиме прозорості та захисту галузі від махінацій, адже акумулює всю містобудівну інформацію, документи та процедури їх погодження в електронному вигляді. Також він має зручний доступ для користувачів. Це допоможе пришвидшити процеси будівництва та розбудови інфраструктури. Кадастр запрацює через місяць після набуття постановою чинності.

Чим запровадження МБКД корисне для будівельників, держави та громадян: пришвидшує отримання інформації для видання дозвільних документів, проєктування та будівництва, відкриває геодані на електронній карті; прискорює процедури будівництва й зменшує конфлікти в галузі завдяки можливості швидко перевірити право будувати обʼєкт у певній місцевості; унеможливлює втрати або підробки містобудівної інформації; відкриває громадянам доступ до містобудівної документації, процедури її розробки, погодження та обговорення.

На період воєнного стану доступ до низки геоданих кадастру буде обмежено, проте знайти та перевірити основну актуальну інформацію щодо містобудівництва стане легше.

Реалізація проєкту щодо впровадження Містобудівного кадастру на державному рівні здійснюється Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України й Міністерством цифрової трансформації за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID та UK Dev.

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