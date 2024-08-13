AMD збільшила частку на ринку ЦОД у другому кварталі

13 августа 2024 г., 14:25

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Згідно зі звітом Mercury Research компанія AMD продемонструвала значний прогрес на ринку процесорів у другому кварталі 2024 року, особливо в сегментах центрів обробки даних і ноутбуків.

Найпомітніше досягнення компанії було на ринку серверних процесорів, де вона зараз займає 24,1% ринку, що на 5,6% більше в річному обчисленні та на 0,5% більше, ніж у попередньому кварталі.

Зростання ще більше з фінансової точки зору - AMD отримала 33,7% доходу в сегменті серверних процесорів, незважаючи на меншу частку в одиницях продукції. Це свідчить про те, що високорівневі процесори AMD EPYC мають преміальні ціни на ринку і складають більшу частину обсягу продажів.

Компанія також досягла успіху в сегменті процесорів для ноутбуків, досягнувши частки у 20,3%. Це на 1% більше, ніж у попередньому кварталі, і на 3,8% у річному вимірі. Успіх компанії в сегменті ноутбуків аналітики пояснюють стійким попитом на її існуючі продукти, що було викликано повідомленнями Intel про проблеми з поставками процесорів Meteor Lake.

Однак AMD зазнала невеликого спаду на ринку процесорів для десктопів, втративши 1% частки на користь Intel у порівнянні з попереднім кварталом. Зараз AMD контролює 23% цього сегмента порівняно з 77% у Intel. Таке падіння може бути пов'язане з підготовкою AMD до запуску нових процесорів на базі Zen 5 у серпні.

Незважаючи на досягнення AMD, компанія Intel зберігає своє домінування на ринку процесорів. У загальному просторі клієнтських ПК Intel займає 78,9% ринку, а AMD - 21,1%. Однак, AMD демонструє гарні результати, і фінансові проблеми Intel можуть стати відступом для синьої команди, вважають експерти.

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