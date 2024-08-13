ДПСУ отримало тепловізійні прилади для виявлення «Шахедів»

13 августа 2024 г., 12:35

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Як повідомляє Compass Engineering, інженери компанії розробили та передали для мобільних вогневих груп Держприкордонслужби новітнє рішення, яке дозволяє виявляти “Шахеди” на відстані до 5 кілометрів для відповідного реагування.



Рішення представлене технологічним тепловізійним приладом з екраном, який можливо використовувати на будь-яких мобільних або стаціонарних платформах у якості прицілу.



За словами начальника управління зв’язку та інформаційних систем ДПСУ Миколи Лущика, такі рішення – це черговий крок розвитку у виявленні повітряних цілей ворога, що дозволить мобільним вогневим групам виявляти, а відповідно і знищувати загрози на більших дистанціях.



«Впровадження цієї розробки сприятиме більшій результативності збиття ворожих цілей та покращить нашу оборонну спроможність. Комплекс показує хороші результати з відображення інформації, достатню швидкість керування та плавну зміну положення під час повороту. Склад мобільних вогневих груп відмічає зручність в його використанні», - зазначає Микола Лущик.



“З початку повномасштабного вторгнення ми розробляємо рішення для технологічного оснащення як окремих бригад ЗСУ, так і Державної прикордонної служби. Адаптація профілю діяльності дозволила оперативно реагувати на запити військових та допомагати їм в актуальних потребах”, - зазначає Віталій Роздобутько, СЕО Compass Engineering.



Раніше розробники розповідали про впроваджені для Державної прикордонної служби рішення у вигляді інноваційних комплексів тепловізійного спостереження, а також програмного рішення для виявлення загроз на кордонах України.

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