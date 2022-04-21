Під час війни кількість кібератак зросла втричі

21 апреля 2022 г., 12:15

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Під час війни кількість ворожих кібератак зросла втричі порівняно з минулим роком, про це на брифінгу розповів Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.



Найбільше атакують органи державної влади, медіаресурси, енергетичну сферу, сферу логістики. У кіберпросторі росіяни переслідують ті ж цілі, що і їхні військові – завдати якомога більше шкоди інфраструктурі, причому не стільки військовій, скільки цивільній.



Органи кібербезпеки також фіксують численні спроби ворожих кібератак щодо українців: спам-розсилання, намагання зібрати інформацію про громадян. Тому варто завжди бути насторожі й пам’ятати, що кожен громадянин є точкою входу в інформаційні системи нашої держави.



Саме тому Держспецзв’язку ще більше наголошує на необхідності дотримуватися простих правил кібергігієни. Використовуйте подвійну автентифікацію всюди, де можливо, встановлюйте складні паролі, регулярно їх змінюйте, не відкривайте підозрілих повідомлень і посилань, яких зараз – надзвичайна кількість.



“Загалом сьогодні Україна успішно відбиває кібератаки, які здійснюють рф і групи, пов’язані з військовими та правоохоронними органами росії. Це – результат і нормативних змін, і об'єднання органів, які займаються кібербезпекою. І найголовніше – міцного державно-приватного партнерства”, підкреслив Юрій Щиголь.



Окрім цього, ворог зараз значну частину своїх ресурсів витрачає на власний захист. Як виявилося, їхні системи також мають вразливості. Завдяки світовій кіберспільноті ми побачили, що росіянам далеко до досконалості у сфері кібербезпеки.



Юрій Щиголь нагадав, що в Україні вже на законодавчому рівні унормована процедура Bug Bounty (дослідження незалежними фахівцями безпеки державних інформаційних ресурсів). На черзі – інші важливі зміни до кіберзаконодавства, які будуть ухвалені вже найближчим часом і посилять кіберстійкість країни.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист