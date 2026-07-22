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SkyFall представила дрон P1-SUN JetKiller - перехоплювача реактивних Shahed

22 июля 2026 г., 8:15
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Як повідомляє «Мілітарний», українська компанія SkyFall представила нову модифікацію дрона-перехоплювача P1-SUN.

Модель JetKiller, яка уперше була продемонстрована на Міжнародному авіакосмічному салоні у Фарнборо, призначена для боротьби з реактивними безпілотниками.

Зазначається, що перехоплювач здатний розвивати швидкість до 370 км/год, має дальність польоту до 30 кмю Апарат може діяти на висотах до 9000 метрів, перебувати у повітрі до 15 хвилин і оснащується бойовою частиною масою 500 грамів.

За словами розробників, під час прямолінійного польоту силова установка та інші системи не перегріваються в жодному з робочих режимів.

P1-SUN JetKiller пропонується у кількох конфігураціях: із денною або нічною аналоговою чи цифровою камерою, а також у версії з модулем штучного інтелекту для автоматичного виявлення, супроводу та захоплення цілі.

Система термінального наведення на базі штучного інтелекту, розроблена командою SkyFall R&D, дає змогу перехоплювачу виявляти та захоплювати ворожі цілі швидше за реакцію людини на відстані до 1 кілометра.

АІ-модуль автоматично виконує виявлення, супровід і утримання цілі, що дозволяє оператору діяти швидше та точніше навіть у складних бойових умовах.

Завдяки системі дистанційного керування, розроблений компанією, P1-SUN JetKiller може керуватися з будь-якої точки світу.

У компанії зазначили, що наразі P1-SUN JetKiller завершує бойові випробування та вже має підтверджені успішні перехоплення реактивних дронів-камікадзе типу Shahed («Герань»).

Також компанія розпочала підготовку екіпажів нового дрона-перехоплювача на базі своєї академії.

Початок серійного виробництва запланований на серпень 2026 року, заплановані потужності - до 50 тисяч одиниць щомісяця.

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