Український виробник захищених систем зв’язку HIMERA і фінська Bittium підписали угоду

29 июня 2026 г., 12:25

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Український виробник захищених систем зв’язку HIMERA і фінська компанія у сфері оборонних технологій Bittium домовилися про співпрацю задля посилення обороноздатності України та Фінляндії шляхом поєднання своїх технологій і експертизи у сфері зв’язку.

Компанії підписали меморандум про взаєморозуміння під час Ukraine Recovery Conference, офіційно закріпивши своє партнерство.

Компанії досягли домовленості щодо партнерства для інтеграції між рішеннями HIMERA з перевіреними в реальних умовах тактичними рішеннями зв’язку й асортиментом продукції Bittium Defence & Security.

Співпраця спрямована на двостороннє доповнення рішень обох компаній для задоволення потреб сучасних сил оборони у сфері зв’язку.

Зазначається, що партнерство об’єднує сильні сторони двох лідерів ринку. Заснована в Україні у 2022 році, HIMERA була створена у відповідь на потребу в надійному та стійкому до викликів сучасної війни тактичному зв’язку. Поштовхом до створення компанії став безпосередній досвід на фронті, який показав критичну нестачу ефективних засобів комунікації в бойових умовах. Метою компанії стало створення систем зв’язку, що поєднують стійкість до засобів радіоелектронної боротьби, простоту використання та можливість масштабного застосування.

Bittium - компанія із багаторічним досвідом розробки рішень для тактичного та захищеного зв’язку у тісній співпраці з Силами оборони Фінляндії. Портфель рішень Bittium у сфері Defence & Security включає тактичну бездротову IP-мережу Bittium TAC WIN, серію радіостанцій Bittium Tough SDR, рішення для широкосмугових мереж Bittium MissionNet, а також захищені пристрої ToughMobile і рішення з кібербезпеки Safemove, сертифіковані відповідно до рівнів NATO Restricted та національного рівня Confidential. У 2025 році виторг Bittium склав 119,3 млн євро, а операційний прибуток — 19,4 млн євро. Компанія котирується на біржі Nasdaq Helsinki.

Разом технології HIMERA та Bittium формують комплексну та масштабовану систему зв’язку, що забезпечує безперервну комунікацію на всіх рівнях — від окремого військовослужбовця до командира.

«Співпраця між Фінляндією та Україною, як і між Bittium та HIMERA, є цілком природною. Ми стикаємося з багатьма спільними викликами у сфері безпеки та маємо спільного противника. Ми можемо багато чому навчитися в наших партнерів, перейняти їхні знання та досвід, а також поділитися цінними уроками, отриманими під час сучасної війни. Працюючи разом, ми можемо зробити обидві країни безпечнішими», - зазначив співзасновник і CEO HIMERA Міша Рудомінський.

«Фінляндія та Україна добре розуміють, що означає ставитися до безпеки серйозно. HIMERA продемонструвала виняткові спроможності в умовах реального бойового застосування, а Bittium має потужний портфель рішень для тактичного та захищеного зв’язку, який розвивався у співпраці з Силами оборони Фінляндії протягом понад двох десятиліть. Разом ми можемо запропонувати справді цінні рішення для обох країн і не тільки. Ми з нетерпінням очікуємо на розвиток рішень, які служитимуть інтересам як фінських, так і українських Сил оборони, а також зможуть масштабуватися для задоволення ширших потреб НАТО», — зазначив Томмі Кангас, старший віцепрезидент Bittium Defence & Security.

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