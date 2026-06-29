Gartner прогнозує стрімке зростання Neocloud-провайдерів на ринку AI до 2030 року

29 июня 2026 г., 11:45

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До 2030 року спеціалізовані постачальники хмарних послуг нового покоління, відомі як Neocloud, займуть 20% глобального ринку AI-хмар, загальний обсяг якого оцінюється у 267 млрд дол.

Як повідомляє Gartner, провайдери типу Neocloud, які створюються спеціально для обробки AI-завдань та високонавантажених обчислень, стають потужною конкурентною силою на міжнародній арені.

Стрімкий розвиток GenAI створює безпрецедентний попит на обчислювальні потужності з інтенсивним використанням графічних процесорів GPU. Це стимулює масштабні інвестиції в локалізовану високопродуктивну інфраструктуру та наочно викриває обмеження традиційних моделей хмарних платформ. Провайдери Neocloud кидають виклик домінуванню глобальних гіперскейлерів, фокусуючись суто на оптимізованій під AI архітектурі, гнучких моделях розгортання та вищій продуктивності за більш конкурентоспроможною ціною.

Важливим фактором зростання цього сегменту стає суттєве посилення нормативних вимог до суверенітету даних. Сучасні підприємства дедалі частіше шукають можливості безпосередньо контролювати, де саме зберігається, обробляється та керується їхня інформація для алгоритмів AI. Ця тенденція безпосередньо спирається на вимоги європейського регламенту GDPR, а також на майбутнє набрання чинності базовими зобов'язаннями щодо прозорості в межах закону EU AI Act у серпні 2026 року.

У поєднанні із геополітичною напруженістю цей регуляторний тиск змушує корпорації системно переглядати свої цифрові архітектури для забезпечення локальної стійкості. Як зазначив старший директор-аналітик Gartner Енріке Кастера (Enrique Castera), суверенні провайдери Neocloud надають своїм клієнтам тверді контрактні гарантії того, що дані, операції та управління залишатимуться суворо в межах національних кордонів, захищаючи бізнес від іноземних юридичних претензій та екстериторіального доступу. Для капіталізації на цих змінах аналітики рекомендують керівникам підрозділів I&O та IT-лідерам диверсифікувати свої інфраструктурні портфелі за межі традиційних глобальних систем, що дозволить швидше впроваджувати інновації та гнучко отримувати доступ до дефіцитних ресурсів GPU.

Поява та стрімке посилення позицій постачальників класу Neocloud знаменує собою завершення епохи абсолютної монополії класичних американських гіперскейлерів на ринку хмарних послуг. Попередній підхід, за якого компанії прагнули централізувати всі свої дані в кількох глобальних дата-центрах, виявився неефективним в епоху масового розгортання моделей генеративного AI. Оскільки навчання та запуск сучасних нейромереж вимагають колосальної пропускної здатності та специфічної конфігурації заліза, спеціалізовані архітектури, розроблені з нуля під GPU-інфраструктуру, демонструють значно вищу продуктивність на долар інвестицій порівняно з універсальними хмарами старого зразка.

З іншого боку, каталізатором децентралізації хмарного ринку стає юридичний чинник, який загостриться у серпні 2026 року з початком практичного застосування норм закону EU AI Act. Жорсткі європейські вимоги до прозорості навчання AI та захисту персональних даних фактично унеможливлюють використання традиційних американських хмарних інфраструктур багатьма європейськими банками, медичними установами та державними органами. Суверенні Neocloud-провайдери заповнюють цю критичну нішу, перетворюючи юридичний комплаєнс на свою головну ринкову перевагу та пропонуючи компаніям цифрову стійкість у межах їхніх національних юрисдикцій.

Головним довгостроковим ризиком для розвитку бізнес-моделі Neocloud залишається їхня висока залежність від постачальників обладнання та капіталомісткість бізнесу. Оскільки успіх таких провайдерів тримається на доступі до найновіших графічних чипів, будь-які перебої в напівпровідникових ланцюжках постачань або посилення дефіциту GPU можуть миттєво зупинити їхнє масштабування. Крім того, традиційні хмарні гіганти вже активно інвестують мільярди доларів у створення власних ізольованих суверенних хмар у різних регіонах. У довгостроковій перспективі це може вилитися у жорстку цінову війну, вижити в якій вузькоспеціалізованим гравцям без масштабної фінансової подушки буде вкрай важко.

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