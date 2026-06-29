OpenAI розкриває можливості флагманської AI-моделі GPT-5,6 Sol

29 июня 2026 г., 13:25

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Компанія OpenAI представила обмежену попередню версію свого нового покоління моделей AI під назвою GPT-5,6, яка містить три різні інфраструктурні рівні: флагманську систему Sol, збалансовану модель для щоденних завдань Terra та швидку й економічну версію Luna.





Як пояснює OpenAI, впроваджується нова система найменувань, де цифри позначають покоління технології, а власні назви визначають стійкі рівні обчислювальних можливостей, які оновлюватимуться незалежно.





Наразі доступ до новинок надається виключно через інструменти API та Codex для вузького кола перевірених партнерів на пряму вимогу уряду США, проте повноцінний реліз для широкої аудиторії в рамках платформи ChatGPT запланований на найближчі тижні.

Представники компанії підкреслили, що узгодження запуска з адміністрацією є тимчасовим компромісним кроком задля підготовки майбутньої нормативної бази та виконавчого указу щодо кібербезпеки, хоча практика подібного державного контролю не повинна ставати довгостроковим стандартом для індустрії, оскільки вона обмежує доступ розробників та захисників інфраструктури до передових інструментів.





З технічного погляду флагманська модель GPT-5,6 Sol є найпотужнішим рішенням компанії, яке суттєво покращує агентські можливості у сфері програмування, біології та аналізу кібербезпеки. У цьому поколінні розробники реалізували дві нові функції керування: режим максимального зусилля міркування, який надає системі додатковий час для глибокого аналізу складних проблем, а також режим ultra, що координує роботу кількох автономних субагентів для прискорення паралельних обчислень. На галузевих тестах GPT-5,6 Sol встановила новий світовий рекорд продуктивності, набравши 91,9% на бенчмарку Terminal-Bench 2,1, який оцінює планування та ітерацію командного рядка, випередивши модель Claude Mythos 5, яка показала результат 84,3%. У тестах аналізу геноміки GeneBench v1 нова система продемонструвала значне покращення ефективності порівняно з версією GPT-5,5, витрачаючи меншу кількість токенів, тоді як на кібербезпековому майданчику ExploitBench модель досягла конкурентних показників, використовуючи лише близько однієї третини вихідних токенів порівняно з ранніми тестовими версіями.





Для мінімізації ризиків неправомірного використання OpenAI розгорнула багаторівневий стек безпеки, адаптований під можливості кожної моделі сімейства. Платформа навчена блокувати запити щодо надання шкідливої допомоги у кіберпросторі, а спеціальні класифікатори в реальному часі аналізують вихідні дані та можуть призупиняти генерацію для додаткової перевірки більшою моделлю міркування, якщо помічено ознаки порушення правил. Під час підготовки релізу інженери присвятили понад 700 000 годин обчислень графічних процесорів еквівалента A100 автоматизованому тестуванню системи з метою виявлення універсальних способів обходу захисту.





Дослідження в рамках внутрішнього регламенту готовності показали, що під час аналізу браузерів Chromium та Firefox модель успішно знаходить баги та базові елементи експлойтів, проте не здатна автономно створювати повноцінні ланцюжки атак і не перетинає критичний поріг небезпеки.





Комерційні умови використання лінійки зафіксовані з розрахунку на один мільйон токенів: вартість вхідних та вихідних токенів для Luna становить 1,0 долар та 6,0 доларів, для Terra - 2,50 долара та 15,0 доларів, а для Sol - 5,0 доларів та 30,0 доларів відповідно.









Окрім того, у липні заплановано запуск GPT-5,6 Sol на апаратному забезпеченні Cerebras із екстремальною швидкістю до 750 токенів за секунду для оптимізації завдань із мінімальною затримкою.





Реліз лінійки моделей GPT-5,6 від OpenAI наочно ілюструє якісну трансформацію архітектурних підходів у сфері генеративного AI, де розробники змушені відходити від концепції єдиної універсальної нейромережі на користь сегментованих сімейств продуктів. Створення трьох чітких рівнів - Sol, Terra та Luna - відображає прагнення стабілізувати комерційні витрати корпоративних клієнтів, пропонуючи гнучкий баланс між високою швидкістю обчислень та інтелектуальною глибиною. Впровадження режиму ultra, який використовує мережу скоординованих субагентів для вирішення завдань, сигналізує про остаточний перехід індустрії від пасивних чат-ботів до створення автономних систем дії, здатних самостійно планувати, програмувати та виконувати складні багатокрокові дослідження без постійного втручання людини.





Водночас рішення обмежити первинний запуск моделей на вимогу американського уряду підтверджує, що передові AI-технології остаточно набули статусу стратегічного ресурсу національної безпеки та інструментів подвійного призначення. Гостре суперництво між провідними лабораторіями у сфері кібербезпеки та аналізу вразливостей змушує державні органи діяти на випередження, перехоплюючи контроль над релізами для оцінки потенційних ризиків військового чи диверсійного характеру. Публічна заява OpenAI про небажання перетворювати подібний урядовий аудит на постійну практику свідчить про наявність серйозного латентного конфлікту між Кремнієвою долиною, яка прагне максимальної швидкості капіталізації, та Вашингтоном, що намагається вибудувати жорсткі регуляторні бар'єри навколо критичної цифрової інфраструктури.

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