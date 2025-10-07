Український виробник радіостанцій HIMERA успішно виконав замовлення члена НАТО

7 октября 2025 г., 10:25

«Мілітарний» повідомляє, що українській виробник радіостанцій HIMERA успішно виконав замовлення для європейської країни.





«HIMERA з гордістю повідомляє про успішне виконання державного замовлення для Міністерства оборони європейської країни — члена НАТО, яка наразі вирішила залишитися анонімною. Це важливий етап для нашої компанії, адже ми продовжуємо зміцнювати співпрацю з міжнародними партнерами у розвитку захищених та надійних систем зв’язку на полі бою», — заявили в компанії.





У межах замовлення команда HIMERA провела комплексні навчання для місцевих підрозділів зв’язку та військовослужбовців. Під час випробувань системи зв’язку компанії отримали високу оцінку з боку замовника завдяки кільком ключовим характеристикам. Серед яких низька помітність у радіоспектрі (що підвищує рівень оперативної безпеки) та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби (яка забезпечує стабільний зв’язок навіть у складних бойових умовах)

зручна конфігурація, що дозволяє швидко та ефективно розгортати систему. Крім того, тривала робота системи від акумулятора забезпечує зв’язок під час тривалих місій.





За результатами цього замовлення європейська країна - член НАТО - розглядає можливість подальшої інтеграції систем HIMERA у ширший спектр своїх підрозділів.





«Мілітарний» нагадує, що у лютому 2025 року HIMERA встановила партнерство з Quantropi - лідером у сфері квантових технологій. Ця угода дозволить впровадити передове постквантове шифрування в продукцію HIMERA. Водночас Quantropi стане ексклюзивним дистриб’ютором продукції HIMERA в США та Канаді, а також отримає право просувати ці технології на ринках НАТО та країн-союзників.





У березні 2025 року HIMERA повідомила, що вже поставила до українського війська 6000 тактичних радіостанцій та наростила виробництво до 1000 радіостанцій на місяць. При цьому можливе швидке збільшення виробництва до 2500 з перспективою до 10–15 тисяч рацій на місяць.

