Intel незабаром відкриє подробиці майбутнього процесора Panther Lake?

8 октября 2025 г., 17:25

Intel незабаром відкриє подробиці майбутнього процесора Panther Lake?Згідно з чутками, що з'явилися в Мережі, Intel планує на 9 жовтня презентацію, присвячену технічним деталям мобільного процесора, відомого під кодовою назвою Panther Lake. При цьому запуск цього чіпа очікується на виставці CES 2026.

Головна особливість Panther Lake у тому, що він випускається на базі техпроцесу Intel 18A. Завдяки цьому нові чіпи повинні споживати на 30% менше енергії, ніж попереднє покоління, а їх графічні та центральні процесори отримають на 50% більше можливостей обробки даних у деяких сценаріях.

Крім того, за попередніми даними, топові чіпи Panther Lake повинні випускатися під новим брендом Core Ultra X. Їх відрізнятиме наявність потужної графіки. Конфігурація старших моделей Intel Panther Lake-H передбачає 12 Xe-ядер покоління Xe3/Celestial, тоді як у масових Intel Panther Lake-U число блоків iGPU буде значно менше.

