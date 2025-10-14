OpenAI та Broadcom оголосили про угоду розробки кастомних AI-чипів на 10 ГВт

14 октября 2025 г., 9:35

Компанії OpenAI та Broadcom офіційно закріпили стратегічне партнерство, оголосивши про спільну розробку та розгортання 10 гігават кастомних AI-акселераторів.



Згідно з умовами співпраці, OpenAI візьме на себе розробку дизайну чипів та обчислювальних систем, тоді як Broadcom відповідатиме за їхнє виробництво та великомасштабне розгортання, яке, за планами, має розпочатися наприкінці наступного року. На тлі цієї новини акції Broadcom підскочили майже на 9-10%.



Ця угода стала кульмінацією 18 місяців співпраці між компаніями та є критично важливим кроком для OpenAI у забезпеченні обчислювальної потужності, необхідної для реалізації її амбітних планів щодо створення AI наступного покоління. «Партнерство з Broadcom — це вирішальний крок у побудові інфраструктури, необхідної для розкриття потенціалу ШІ», — заявив Сем Альтман (Sam Altman), співзасновник та генеральний директор OpenAI.



Аналітики зазначають, що головна перевага власної розробки полягає у можливості «вбудувати» знання, отримані при створенні передових моделей, безпосередньо в апаратне забезпечення. Це дозволяє досягти величезного приросту ефективності, що, за словами Альтмана, призведе до «набагато кращої продуктивності, швидших і дешевших моделей». Президент OpenAI Грег Брокман (Greg Brockman) додав, що вони використовували власні моделі для прискорення процесу проєктування чипів, досягнувши «масштабного зменшення площі» (massive area reductions) та значного підвищення ефективності.



Зі свого боку, Broadcom виступає не лише розробником, а й ключовим постачальником мережевих рішень. Обчислювальні стійки, розроблені спільно, будуть масштабуватися за допомогою портфоліо Broadcom, включаючи Ethernet, PCIe та оптичні рішення, що забезпечить економічно ефективну та продуктивну інфраструктуру. Голова та генеральний директор Broadcom Хок Тан (Hock Tan) назвав співпрацю «ключовим моментом у прагненні до загального штучного інтелекту», підкресливши, що, розробляючи власні чіпи, OpenAI «контролює свою долю».



Нова угода на 10 ГВт є частиною масового нарощування обчислювальних потужностей, які OpenAI анонсувала протягом останніх тижнів. Загальний обсяг оголошених зобов'язань досяг приблизно 33 гігават у рамках партнерств із Nvidia, AMD, Oracle та Broadcom. Для порівняння, наразі OpenAI оперує на потужності трохи більше 2 гігават. Альтман зазначив, що навіть 30 ГВт буде швидко поглинено світом, оскільки попит на високоякісний АІ, що надається швидко та за низькою ціною, зростає надзвичайно стрімко.

