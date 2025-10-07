 
Sergey Petrenko

Що приніс OpenAI DevDay

7 октября 2025 г., 17:25

Закінчилася презентація, яка відкривала OpenAI DevDay, тож можна коротко оглянути представлені новинки.

Codex, той, що в хмарі, став загальнодоступним. Компанія представила AgentKit для створення AI-агентів, ChatKit для вбудовування чату в додатки та App SDK для інтеграції сторонніх сервісів на кшталт Spotify, Coursera та Canva прямо в ChatGPT.

Найсимпатичнішим виглядає AgentKit, в якому є Agent Builder – інтерфейс для створення агентів прямо в браузері, використовуючи вбудовані блоки і функції. У сервісів типу n8n або make тепер є можливість оптимістично розповісти, що їхній бізнес нікуди не дінеться, навпаки, OpenAI привчить так будувати агентів дуже велику аудиторію.

В API тепер з'явиться доступ до GPT-5 Pro і Sora2. А всього у ChatGPT 800 млн користувачів на тиждень.

OpenAI представила AgentKit для створення AI-агентів та інші новинки

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

