Уряд ухвалив постанову щодо передачі технологій, розроблених у системі Міноборони

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка запускає експериментальний механізм передачі технологій, розроблених у системі Міністерства оборони, у серійне виробництво. Це рішення відкриває державні розробки для ринку та створює умови для дієвого приватно-публічного партнерства в оборонній сфері.



«Кожна перевірена технологія має працювати на користь наших воїнів. Цим рішенням ми впроваджуємо нову систему роботи з оборонними технологіями — відтепер ефективні розробки одразу переходять у виробництво і працюють на посилення обороноздатності України. Це дозволить збільшити обсяги виробництва, розширити номенклатуру озброєння та залучити потенціал наших партнерів з країн ЄС і НАТО», — наголосив міністр оборони України Денис Шмигаль.



Постанова запускає нову юридичну модель управління оборонними технологіями, розробленими у системі Міністерства оборони для їхнього впровадження у серійне виробництво.



Виробники отримують доступ і можливість виготовляти на основі цих державних технологій озброєння та військову техніку, що підтвердили ефективність у бойових умовах.



Технології залишаються у власності держави та застосовуються відповідно до затверджених процедур Міністерства оборони.



Виготовлена продукція постачатиметься до Збройних Сил через державні закупівлі, що забезпечує прозорість процесу та ефективне управління ресурсами.



Експеримент відкритий для українських виробників, які відповідають одному з трьох критеріїв:



мають державні контракти у сфері оборони;

визначені критично важливими для забезпечення Збройних Сил;

внесені до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів.



До того ж Міноборони може надавати доступ до технологій у рамках міжнародної співпраці з оборонними відомствами країн-партнерів за умови, що вироблені товари будуть поставлені до України в якості військово-технічної допомоги.



Рішення, що довели ефективність, можуть швидко масштабуватися кількома виробниками одночасно. Це дозволить:



збільшити обсяги виробництва та наситити фронт перевіреною технікою;

розширити номенклатуру озброєння за рахунок уже існуючих державних розробок;

зняти вузькі місця у виробничих потужностях окремих компаній;

залучити потенціал партнерів НАТО до вдосконалення технологій Міноборони через новий порядок експорту.



Зазначається, що державна власність на технології зберігається. Доступ надається перевіреним виробникам за чіткими критеріями, із обов’язковими технічними, правовими та безпековими перевірками. Виробництво підлягає державному контролю якості, аудитам і контрактним умовам, що захищають національні інтереси.



Про технології, відкриті для виробництва, Міноборони інформуватиме самостійно, а також через Фонд розвитку інновацій і галузеві об’єднання виробників.

