Міненерго створило інтерактивну карту сприятливих місць розташування зарядних станцій для електромобілів

Розвиток зарядної інфраструктури для електромобілів є одним із пріоритетних напрямів роботи Міністерства енергетики України, насамперед у контексті зміцнення енергетичної безпеки та зменшення залежності від імпортованих енергоносіїв.



Заходи зі сприяння електромобільності визначені, зокрема, Національним планом дій з відновлюваної енергетики до 2030 року, Національним планом з енергетики та клімату та Цілями сталого розвитку до 2030 року.



Враховуючи необхідність розвитку зарядної інфраструктури для електромобілів у зв’язку зі збільшенням їх кількості на дорогах України Міністерство енергетики України створило інтерактивну карту сприятливих місць для розташування зарядних станцій для електромобілів. При складанні карти враховувалися вимоги Регламенту (ЄС) 2023/1804 Європейського Парламенту та Ради від 13 вересня 2023 року щодо розгортання інфраструктури альтернативних видів палива та скасування Директиви 2014/94/ЄС.



Цей інструмент допоможе оптимізувати розвиток мережі електрозарядної інфраструктури, зокрема на міжнародних автомобільних дорогах, де відсутні зарядні станції на ділянках протяжністю 40 км і більше.



Карта створена у співпраці з операторами системи розподілу та експертами з електромобільності і включає дані про найбільш сприятливі місця, включаючи доступну потужність, для розгортання нових електрозарядних комплексів або встановлення нових зарядних станцій. Це дозволить не лише забезпечити комфорт та безпеку водіїв електромобілів, а й стимулювати розвиток інфраструктури зарядних пунктів, сприяючи переходу України на більш екологічний транспорт.



Цей проєкт сприяє розвитку електромобільності в Україні та інтеграції з європейською транспортною мережею.



Переглянути карту та детальніше ознайомитися з нею можна за посиланням: https://surl.li/ilutfr

