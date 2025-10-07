Omdia: продажі корпоративного ПЗ через хмарні маркетплейси сягнуть 163 млрд дол. до 2030 р.

7 октября 2025 г., 11:45

Згідно з новим дослідженням аналітичної компанії Omdia, продажі корпоративного програмного забезпечення через хмарні маркетплейси, які очолюють AWS, Microsoft Azure та Google Cloud, продемонструють стрімке зростання: з 30 млрд дол. у минулому році до 163 млрд дол. до 2030 р.





Зазначається, що така ситуація відображає посилення стратегічного використання маркетплейсів для закупівель на підприємствах та різке збільшення продажів, пов’язаних з агентним штучним інтелектом (agentic AI). Omdia прогнозує сукупний річний темп зростання (CAGR) на рівні 29,1% з 2025 по 2030 рік, оскільки як великі глобальні постачальники, так і стартапи-незалежні розробники ПЗ (ISV) все частіше розглядають ці платформи як основний канал виходу на ринок.





Ключовим фактором цього зростання є масштабна практика багаторічних хмарних зобов’язань (cloud commitments), які корпоративні клієнти беруть на себе перед гіперскейлерами. Загальний обсяг цих зобов'язань перед трьома гігантами зараз оцінюється майже в 470 млрд дол. Частину цих коштів клієнти можуть витрачати на покупки стороннього програмного забезпечення безпосередньо через маркетплейси. Тільки за другий квартал 2025 року було додано нових зобов’язань на суму майже 30 млрд дол. Клієнти переходять від випадкового використання маркетплейсів для «спалювання» невитрачених зобов'язань до більш стратегічних закупівель. При цьому, Omdia прогнозує, що партнери-дистриб'ютори продовжать відігравати ключову роль: до 2030 року вони сприятимуть майже 60% усіх транзакцій на маркетплейсах.





Щодо технологічних категорій, то три з них становитимуть 63% загальних витрат у 2025 році: інфраструктурне ПЗ (10,5 млрд дол.), DevOps (9,1 млрд дол.) та бізнес-додатки (9,1 млрд дол.). Серед найбільш швидкозростаючих сегментів виділяються агентний АІ та кібербезпека. Завдяки мікротранзакціям та розвитку мультиагентних протоколів, витрати на AI-технології досягнуть 24,4 млрд дол. до 2030 року з CAGR у 37%. Кібербезпека, потреба в якій зростає через необхідність інтегрованих платформ, за прогнозами, досягне 31 млрд дол. до 2030 року з CAGR у 31%. Головний аналітик Omdia Аластер Едвардс (Alastair Edwards) зазначив, що агентний АІ стане однією з категорій, що зростатимуть найшвидше, і гіперскейлери жорстко конкурують за те, щоб стати основним каналом для цієї технології.

