Олександр Федієнко

Поради з кібергігієни

8 октября 2025 г., 14:35
+11
голос

Продовжуємо далі, кібергігієну. Сподіваюсь вже багато хто оновив паролі, та увімкнув двофакторну ідентифікацію.

Що ще можна порадити:
1. Використовуй надійний пароль.
Установи пароль, а не 4-значний PIN.
Не використовуй Face ID / Touch ID.
Не розблоковуй телефон у присутності сторонніх.

2. Регулярно оновлюй систему та додатки. Оновлення закривають відомі вразливості. Ніколи не ігноруй системні апдейти вони критично важливі.

3. Не встановлюй програми поза App Store / Google Play
Невідомі APK-файли = ризик вірусів.
Навіть у Google Play іноді проскакує шкідливий софт, тож перевір відгуки, рейтинг, розробника.

4. Обережно з посиланнями
Не натискай на підозрілі посилання з SMS, email, месенджерів.
Фішингові сайти часто маскуються під справжні (наприклад, “apple.com-support.info”).

5. Не користуйся публічним Wi-Fi без VPN
Публічні мережі (в кафе, метро, готелях) найслабше місце.
Використовуй VPN, особливо якщо вводиш логіни/паролі або заходиш у банківський додаток.

6. Встанови антивірус (особливо на Android)
Для Android: Bitdefender, ESET, Avast Mobile Security.
Для iPhone це менш актуально, але деякі VPN і менеджери паролів мають вбудовані сканери.

7. Використовуй менеджер паролів
Не зберігай паролі в нотатках або фото. Використовуй 1Password, Bitwarden, iCloud Keychain, NordPass тощо.

8. Вимикай Bluetooth, коли не використовуєш
Через Bluetooth теж можуть здійснювати атаки (наприклад, BlueBorne).
Завжди вимикай у публічних місцях.

9. Увімкни двофакторну автентифікацію (2FA)
Gmail, Instagram, Telegram, банки всюди активуй 2FA.
Найкраще через авторизатор (Google Authenticator, Authy), а не SMS.
Ще краще токен.

10. Регулярно перевір дозволи додатків.
Чому додаток Фонарик хоче доступ до мікрофона й контактів?
Зайди в Налаштування → Конфіденційність / Дозволи й відключи зайве.

Забув ще додати. Якщо ви вважаєте що в вашому смартфоні є інформація яка не повинна потрапити до інших. То ніколи не приймайте різноманітні файли, не вмикайте функцію завантажити їх, як варіант приймайте суто pdf.

І ще не менш важливо, не довіряй тому, що пишуть в телеграм каналах та у Facebook, якщо це невідомі люди

