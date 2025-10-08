Поради з кібергігієни

8 октября 2025 г., 14:35

Продовжуємо далі, кібергігієну. Сподіваюсь вже багато хто оновив паролі, та увімкнув двофакторну ідентифікацію.

Що ще можна порадити:

1. Використовуй надійний пароль.

Установи пароль, а не 4-значний PIN.

Не використовуй Face ID / Touch ID.

Не розблоковуй телефон у присутності сторонніх.

2. Регулярно оновлюй систему та додатки. Оновлення закривають відомі вразливості. Ніколи не ігноруй системні апдейти вони критично важливі.

3. Не встановлюй програми поза App Store / Google Play

Невідомі APK-файли = ризик вірусів.

Навіть у Google Play іноді проскакує шкідливий софт, тож перевір відгуки, рейтинг, розробника.

4. Обережно з посиланнями

Не натискай на підозрілі посилання з SMS, email, месенджерів.

Фішингові сайти часто маскуються під справжні (наприклад, “apple.com-support.info”).

5. Не користуйся публічним Wi-Fi без VPN

Публічні мережі (в кафе, метро, готелях) найслабше місце.

Використовуй VPN, особливо якщо вводиш логіни/паролі або заходиш у банківський додаток.

6. Встанови антивірус (особливо на Android)

Для Android: Bitdefender, ESET, Avast Mobile Security.

Для iPhone це менш актуально, але деякі VPN і менеджери паролів мають вбудовані сканери.

7. Використовуй менеджер паролів

Не зберігай паролі в нотатках або фото. Використовуй 1Password, Bitwarden, iCloud Keychain, NordPass тощо.

8. Вимикай Bluetooth, коли не використовуєш

Через Bluetooth теж можуть здійснювати атаки (наприклад, BlueBorne).

Завжди вимикай у публічних місцях.

9. Увімкни двофакторну автентифікацію (2FA)

Gmail, Instagram, Telegram, банки всюди активуй 2FA.

Найкраще через авторизатор (Google Authenticator, Authy), а не SMS.

Ще краще токен.

10. Регулярно перевір дозволи додатків.

Чому додаток Фонарик хоче доступ до мікрофона й контактів?

Зайди в Налаштування → Конфіденційність / Дозволи й відключи зайве.

Забув ще додати. Якщо ви вважаєте що в вашому смартфоні є інформація яка не повинна потрапити до інших. То ніколи не приймайте різноманітні файли, не вмикайте функцію завантажити їх, як варіант приймайте суто pdf.

І ще не менш важливо, не довіряй тому, що пишуть в телеграм каналах та у Facebook, якщо це невідомі люди

