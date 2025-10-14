MRI Software оцінили у 10 млрд дол.

14 октября 2025 г., 15:35

0

Tweet

Як повідомляє Reiters, приватні інвестиційні фонди, що володіють компанією MRI Software вивчають стратегічні варіанти для компанії, включаючи потенційний продаж або первинне публічне розміщення акцій на біржі США. За даними джерел, знайомих із ситуацією, будь-яка угода щодо MRI Software може відбутися протягом наступних 12 місяців і, як очікується, оцінить розробника програмного забезпечення на рівні до 10 млрд дол., включно з борговими зобов'язаннями.



Консорціум власників, до якого входять TA Associates, Harvest Partners та GI Partners, співпрацює з Goldman Sachs у цьому процесі. Початок роботи було спровоковано інтересом до придбання з боку інших компаній, що працюють у сфері нерухомості та технологій. MRI Software, штаб-квартира якої розташована у Солоні, Огайо, надає програмні інструменти для власників, інвесторів та керуючих нерухомістю, допомагаючи їм контролювати комерційні та житлові портфелі, включаючи бухгалтерський облік, лізинг та фінансове управління.



MRI Software наближається до отримання річного доходу у 1 млрд дол. та генерує приблизно 400 млн дол. прибутку (EBITDA). Важливою характеристикою компанії є те, що вона підтримує стабільний щорічний темп зростання на рівні 10%, причому понад половина її доходу генерується за межами США.



Продаж або лістинг за такої оцінки являтиме собою значний вихід для приватних інвестиційних фондів-власників. Очікується, що GI Partners, яка інвестувала в компанію у 2015 році, поверне дев'ятикратну суму від своїх початкових інвестицій, тоді як TA Associates, найбільший власник MRI, прогнозовано збільшить свої кошти у сім разів. Це підтверджує зростання активності у сфері злиттів та поглинань (M&A) серед компаній-розробників прикладного програмного забезпечення, які приваблюють покупців завдяки стабільному періодичному доходу, який генерує цей бізнес.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI