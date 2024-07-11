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Українці за кордоном ще рік зможуть користуватися роумінгом без додаткових доплат

11 июля 2024 г., 10:25
Мільйони українців, які вимушено виїхали за кордон, зможуть і надалі спілкуватися з близькими в Європі за доступними тарифами — до липня 2025 року. Про це повідомило Мінцифри.
 
Спільну заяву з європейськими операторами продовжили ще на рік. Продовження угоди підписали 22 європейські та 7 українських операторів (3Mob, Data Group, Kyivstar, Lifecell, Ukrtelecom, Vega, Vodafone Ukraine). 
 
Нагадаємо, вперше Угоду про доступний роумінг підписали у квітні 2022 року. Цим кроком Євросоюз підтримав мільйони українців, які виїхали з країни через повномасштабне вторгнення.  
 
У Мінцифри заявили, що продовжують працювати над вступом у єдину роумінгову зону з ЄС. У червні 2024 року Президент підписав відповідний законопроєкт, далі його має оцінити Єврокомісія — і почнемо переговори про вступ у Євророумінг. Українці зможуть не сплачувати додаткові збори за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС і після завершення воєнного стану. 
 
Мінцифри подякувало Європейській комісії, агенції BEREC, НКЕК та операторам за зусилля, щоб українці в Європі завжди залишалися на зв’язку

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