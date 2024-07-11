IDC: ринок ПК зростає вже півроку після семи кварталів спаду поспіль

11 июля 2024 г., 11:35

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Ринок традиційних персональних комп’ютерів продемонстрував другий квартал зростання після семи кварталів спаду поспіль. Згідно з попередніми результатами щоквартального відстеження персональних комп’ютерних пристроїв IDC, світові поставки досягли 64,9 млн одиниць у другому кварталі 2024 року, що на 3% більше, ніж у попередньому році. Хоча загальний ринок виграв від сприятливого порівняння з 2023 роком, слабкі результати в Китаї продовжували стримувати ринок. За винятком Китаю, світові поставки зросли більш ніж на 5% у річному обчисленні.

«Без сумніву, ринок ПК, як і інші технологічні ринки, знаходиться під тягарем проблем в найближчій перспективі через зрілість і різні негативні тренди, - зазначив Райан Рейт (Ryan Reith), віце-президент IDC. - Однак два квартали зростання поспіль у поєднанні з великим ажіотажем навколо комп’ютерів зі штучним інтелектом і менш привабливим, але, можливо, більш важливим циклом оновлення у комерційному сегменті - це саме те, що було потрібно ринку ПК. Очевидно, що є ажіотаж навколо АІ, але багато чого відбувається і з купівлею ПК й без штучного інтелекту, щоб цей зрілий ринок демонстрував ознаки позитивної динаміки».

В останні місяці більшість гравців галузі анонсували свої початкові стратегії для комп’ютерів зі штучним інтелектом, зосередившись, в першу чергу, на компонентній частині та потенціалі ринку комерційних систем. Хоча IDC вважає, що цей сегмен ринок має найбільший короткостроковий потенціал для АІ в індустрії ПК, історія зі споживачами ще не розказана в повній мірі. Вся увага прикута до компанії Apple, яка в цьому році планує випустити нові продукти, але не варто забувати, що Qualcomm, Intel і AMD, швидше за все, також піднімуть шум навколо споживчих і комерційних комп’ютерів зі штучним інтелектом.

«Поза циклом комерційного оновлення рекламні активності орієнтованих на споживача брендів і каналів допомогли зміцнити сегмент, - вказує Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень у відділі IDC по відстеженню мобільних пристроїв по всьому світу. - Ринок також пройшов через дно цін, спричинене надлишковими запасами минулого року, що свідчить про зростання середніх відпускних цін завдяки багатшим конфігураціям та зменшенню знижок».

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