OpenAI купує розробника Astral для посилення платформи Codex у протистоянні з Anthropic

20 марта 2026 г., 16:29

Компанія OpenAI офіційно оголосила про придбання стартапу Astral, що спеціалізується на створенні високопродуктивних інструментів для мови програмування Python.



Як повідомляє видання Reuters, цей крок спрямований на зміцнення позицій власника ChatGPT у сегменті інструментів для розробки програмного забезпечення та протидію зростаючій конкуренції з боку Anthropic.



Фінансові умови угоди не розголошуються, проте відомо, що команда Astral приєднається до підрозділу, який розвиває платформу Codex. Очікується, що інтеграція технологій Astral дозволить OpenAI вийти за межі простої генерації коду, запропонувавши повноцінну систему керування життєвим циклом розробки.



Astral отримав широке визнання в спільноті Python завдяки своїм інструментам uv, Ruff та ty, які написані мовою Rust та відзначаються безпрецедентною швидкістю роботи. Інструмент uv виконує функції менеджера пакетів і середовищ, Ruff є надшвидким лінтером та форматирувальником, а ty забезпечує перевірку типів. За словами засновника та генерального директора Astral Чарлі Марша (Charlie Marsh), ці рішення вже стали частиною робочих процесів мільйонів розробників. У межах угоди OpenAI зобов’язалася продовжувати підтримку цих продуктів як проєктів із відкритим вихідним кодом, що має заспокоїти професійну спільноту, яка побоювалася монополізації критичної інфраструктури.



Наразі платформа Codex демонструє стрімке зростання: кількість її щотижневих активних користувачів перевищила 2 млн осіб. З початку 2026 року аудиторія сервісу зросла втричі, а інтенсивність використання - у п'ять разів. Це досягнення підкріплюється нещодавнім запуском десктопного додатка Codex для macOS у лютому поточного року, що дозволяє AI-агентам працювати безпосередньо в локальному середовищі розробника. Стратегічною метою OpenAI є створення систем, здатних не лише писати код, а й самостійно планувати зміни, запускати тести, верифікувати результати та підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані.



Придбання Astral стало частиною масштабної M&A-стратегії OpenAI, яка в березні також поглинула сервіс тестування моделей Promptfoo, а в січні - компанію Torch. Така активність є прямою відповіддю на успіхи головного конкурента Anthropic, чий інструмент Claude Code отримав значну популярність серед професійних інженерів. Цікаво, що Anthropic раніше здійснила схожий крок, придбавши розробника інструментів для JavaScript під назвою Bun у грудні 2025 року. Керівник напряму Codex Тібо Соттіо (Thibault Sottiaux) зазначив, що досвід команди Astral прискорить бачення OpenAI щодо перетворення Codex на найбільш здібного агента, що працює на всіх етапах розробки.



Незважаючи на анонс угоди, компанії продовжуватимуть працювати незалежно до завершення стандартних процедур перевірки та отримання дозволів від регуляторів. Чарлі Марш підкреслив, що об'єднання з OpenAI відкриває нові горизонти для підвищення продуктивності всієї екосистеми Python. Користувачі Codex зможуть очікувати на глибшу інтеграцію інструментів автоматизації вже в найближчі місяці, що зробить взаємодію з AI безшовною. Таким чином, ринок AI-асистентів для програмування переходить від стадії текстових підказок до повноцінних автономних агентів, вбудованих у термінал та IDE кожного розробника.



Поглинання Astral демонструє перехід OpenAI до стратегії володіння повним технологічним стеком розробника. Замість того, щоб просто навчати моделі писати кращий код, компанія інтегрує інструменти перевірки та виконання коду (uv та Ruff), які фактично стають «сенсорами» та «руками» для AI-агентів. Це дозволяє Codex автоматично виправляти власні помилки, не виходячи з циклу розробки. Конкуренція з Anthropic перейшла в площину боротьби за інфраструктуру: хто контролює пакетні менеджери та лінтери, той контролює звички мільйонів програмістів. У довгостроковій перспективі це може призвести до створення стандартів «AI-native» розробки, де людське втручання в налаштування середовищ та виправлення синтаксису стане зайвим.

