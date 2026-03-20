Amazon планує повернення на ринок смартфонів з моделлю Transformer?

20 марта 2026 г., 13:44

0

Tweet

Компанія Amazon готує повернення на ринок смартфонів через десять років після гучного провалу Fire Phone.



Як повідомляє Reuters в ексклюзивному матеріалі, новий секретний проєкт під кодовою назвою Transformer розробляється всередині підрозділу пристроїв та послуг.



Керівництво розглядає гаджет як персоналізований мобільний пристрій, що забезпечить безперервний зв'язок клієнта з екосистемою компанії протягом усього дня. Ця ініціатива є новою спробою реалізувати давнє бачення засновника Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos) щодо створення всюдисущого помічника, керованого голосом, за аналогією з футуристичними пристроями з наукової фантастики.



Розробку очолює група ZeroOne, створена рік тому для проєктування проривних гаджетів. Керує підрозділом колишній топменеджер Microsoft Джей Аллард (J Allard), відомий своєю участю у створенні ігрової консолі Xbox та плеєра Zune. Проєкт Transformer фокусується на глибокій інтеграції штучного інтелекту, що може докорінно змінити традиційну модель використання додатків. Розробники досліджують можливість відмови від класичних магазинів ПЗ на користь AI, який виконуватиме складні завдання за запитом користувача без необхідності завантаження та реєстрації в окремих програмах.



Очікується, що ключовою функцією пристрою стане оновлена версія Alexa, яка пройшла масштабну модернізацію за допомогою генеративного AI у 2025 році. Смартфон має максимально спростити покупки на Amazon.com, перегляд контенту на Prime Video та замовлення послуг у партнерів.



Попри домінування хмарної інфраструктури AWS, компанія намагається подолати репутацію гравця, що забарився з впровадженням споживчих AI-додатків, поки конкуренти стрімко виривалися вперед. Новий смартфон розглядається як інструмент для радикального прискорення використання AI-клієнтами в повсякденному житті.



Окрім стандартного смартфона, Amazon вивчає концепцію мінімалістичного пристрою, натхненного проєктом Light Phone. Такий апарат із обмеженим набором функцій може позиціонуватися як додатковий пристрій для користувачів, які прагнуть зменшити екранну залежність. За даними аналітиків Counterpoint Research, на подібні функціональні телефони у 2025 році припало 15% світових продажів. Такий нішевий підхід може дозволити Amazon запропонувати пристрій як доповнення до вже наявних у користувачів iPhone або смартфонів Samsung, уникаючи прямої та ризикованої конкуренції з лідерами ринку.



Керівник підрозділу пристроїв Панос Панай (Panos Panay) наразі працює над поверненням дивізіону до прибутковості після періоду тривалих збитків. Частиною цієї стратегії є розробка нового планшета за ціною близько 400 дол., який вперше працюватиме на повноцінному Android замість обмеженої власної оболонки Fire OS. Проте вихід на ринок смартфонів залишається викликом. Аналітик фінансової компанії R.W. Baird Колін Себастьян (Colin Sebastian) зазначає, що Amazon доведеться надати споживачам надзвичайно вагому причину для зміни гаджета, оскільки люди дуже прив'язані до наявних екосистем.



Наразі проєкт Transformer перебуває на стадії розробки, і компанія ще не розпочала пошук партнерів серед стільникових операторів. Ситуація ускладнюється загальним станом індустрії: у 2026 році очікується падіння поставок смартфонів на 13% через зростання цін на комплектуючі. Представники Amazon офіційно відмовилися від коментарів, а джерела всередині компанії застерігають, що проєкт може бути скасований у разі зміни фінансових пріоритетів. Проте поточні зусилля свідчать про те, що Amazon не полишає амбіцій стати ключовим гравцем у сфері мобільного штучного інтелекту.



Повернення Amazon на ринок смартфонів саме зараз виглядає логічним кроком у контексті гонки озброєнь у сфері AI. Головною причиною провалу Fire Phone у 2014 році була відсутність популярних додатків через закритість Fire OS. Проте концепція Transformer базується на ідеї "пост-апп" світу, де штучний інтелект стає інтерфейсом, що замінює десятки окремих іконок на екрані. Це дозволяє Amazon обійти свою головну слабкість - відсутність власної мобільної операційної системи з великою бібліотекою ПЗ. Фокус на мінімалізмі та статусі "другого телефону" - це стратегічно грамотний хід Паноса Паная, який дозволяє уникнути прямого лобового зіткнення з Apple і Samsung, де лояльність брендів є майже непохитною.



З іншого боку, успіх проєкту критично залежить від того, чи зможе оновлена Alexa 2025 року стати настільки корисною, щоб виправдати придбання окремого заліза. Невдачі попередніх AI-гаджетів, таких як Humane AI Pin або Rabbit R1, показали, що користувачі не готові до сирих продуктів, які намагаються замінити смартфон. Amazon має перевагу у вигляді глибокої інтеграції з сервісами Prime та величезної бази даних про покупки, що може зробити їхній AI-смартфон найбільш персоналізованим асистентом на ринку. Проте за умови прогнозованого падіння ринку смартфонів на 13% у 2026 році, вікно можливостей для запуску нового "заліза" є надзвичайно невеликим.

