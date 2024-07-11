Восьмиядерний процесор RISC-V і комутатор TSN націлений на космічні AI-розробки

11 июля 2024 г., 9:35

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Компанія Microchip оголосила про кваліфікацію восьмиядерного відмовостійкого процесора RISC-V для AI в космічних додатках.



Стійкий до радіації восьмиядерний комутатор PIC64-HSPC із частотою 1,2 ГГц забезпечує 26K DMIPS і побудований за 12-нм техпроцесом FINFET на заводі GlobalFoundries у США.



PIC64-HSPC - другий представник нового сімейства 64-розрядних RISC-V процесорів від Microchip, але в ньому використовуються ядра X280 RISC-V від SiFive з векторними розширеннями для додатків машинного навчання і штучного інтелекту.



Восьмиядерний пристрій оснащений мережею 240 Гбіт/с, чутливою до часу (TSN), а також інтерфейсом CXL2.0 для підключення пам'яті та RMAP-сумісними портами SpaceWire з внутрішніми маршрутизаторами. Трирівневий кеш для восьми ядер може забезпечити продуктивність до 2 TOPS при обчисленнях INT8 AI.



Це також початок нової екосистеми для космічних розробок із понад дюжиною партнерів із системного та програмного забезпечення для прискорення впровадження PIC64-HPSC в одноплатні комп'ютери (SBC), супутні компоненти космічного класу та мережу партнерів із програмного забезпечення як із відкритим кодом, так і комерційного.



Радіаційно- і відмовостійкий PIC64-HPSC постачають у NASA та інші оборонні й комерційні аерокосмічні галузі для застосунків AI/ML. Високі можливості відмовостійкості охоплюють роботу в режимі Dual-Core Lockstep (DCLS), апаратну архітектуру WorldGuard для наскрізного поділу та ізоляції, а також вбудований системний контролер для моніторингу та усунення несправностей.



"Це гігантський стрибок уперед у розвитку та модернізації екосистеми космічної авіоніки та технологій корисного навантаження", - сказав Махер Фахмі (Maher Fahmi), корпоративний віцепрезидент підрозділу зв'язку Microchip Technology. "Сімейство PIC64-HPSC є підтвердженням багаторічної спадщини компанії Microchip у галузі космічних польотів і нашого прагнення надавати рішення, засновані на провідних у галузі технологіях і комплексному системному підході, щоб прискорити процес розробки наших клієнтів".



Для комерційного космічного сектору розроблено радіаційно-стійкий (RT) PIC64-HPSC RT, що відповідає потребам угруповань на низькій навколоземній орбіті, де постачальники систем мають надавати перевагу низькій вартості над довговічністю, забезпечуючи водночас високу відмовостійкість, що необхідна для цілодобової надійності обслуговування та кібербезпеки космічних активів.



Гнучке налаштування потужності охоплює динамічне управління, що дає змогу збалансувати обчислювальні вимоги, що висуваються на різних етапах космічних місій, з індивідуальною активацією функцій та інтерфейсів.



"Сімейство PIC64-HPSC компанії Microchip замінює застарілі рішення минулого на високопродуктивну і масштабовану обчислювальну процесорну платформу космічного класу, підтримувану екосистемою компанії, яка динамічно розвивається", - говорить Кевін Кінселла (Kevin Kinsella), архітектор із розробки системної безпеки компанії Northrop Grumman. "Ця інноваційна та перспективна архітектура об'єднує в собі все найкраще, що було досягнуто за останні 40 з гаком років у сфері технологій обробки даних. Завдяки унікальному вирішенню трьох найважливіших завдань - надійності, безпеки та захисту - ми очікуємо, що PIC64-HPSC знайде широке застосування в повітряних, наземних і морських додатках".



МП PIC64-HPSC буде підтримуватися екосистемою космічного класу та інноваційним механізмом, який містить придатні для польотів стандартні SBC. До числа перших учасників екосистеми входять: SiFive, Moog, IDEAS-TEK, Ibeos, 3D PLUS, Micropac, Wind River, Linux Foundation, RTEMS, Xen, Lauterbach і Entrust.



Microchip також запропонує комплексну оцінювальну платформу PIC64-HPSC, що містить MPU, плату розширення і різні периферійні дочірні плати. Зразки будуть доступні партнерам Microchip за раннім доступом у 2025 році.

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