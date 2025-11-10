Україна з Румунією обмінюватимуться досвідом у сфері захисту критичної інфраструктури

10 ноября 2025 г., 10:25

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України та Міністерство внутрішніх справ Румунії уклали Меморандум про взаєморозуміння у сфері захисту критичної інфраструктури (KI).

Документ визначає такі перспективні напрями співпраці: обмін досвідом та науково-методична співпраця щодо заходів планування захисту та підвищення рівня стійкості КІ; спільні семінари, тренінги, воркшопи з метою обміну передовими практиками захисту об’єктів КІ; підтримка у розробленні нормативно-правових актів, які стосуються захисту критичної інфраструктури, задля впровадження найкращих світових практик та імплементації положень Директиви CER (про стійкість критично важливих об’єктів) тощо.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI