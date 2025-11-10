Ілон Маск планує мегазавод для АІ-чипів та розглядає партнерство з Intel

10 ноября 2025 г., 9:35

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, генеральний директор Tesla Ілон Маск (Elon Musk) заявив, що компанія, ймовірно, буде змушена побудувати "гігантський чиповий завод" для виробництва власних чипів штучного інтелекту. Він також публічно висловив припущення, що виробник електромобілів може співпрацювати з Intel.



Виступаючи на щорічних зборах акціонерів Tesla, Маск окреслив потенційні виробничі плани для чипа AI5, п'ятого покоління чипів АІ, який розробляється для живлення систем автономного водіння.



«Знаєте, можливо, ми, ми зробимо щось із Intel, - заявив Ілона Маск на радість акціонерам Tesla. - Ми не підписували жодних угод, але, ймовірно, варто провести дискусії з Intel».



Маск пояснив, що потреби Tesla у чипах для реалізації її амбіцій в автономності та робототехніці настільки великі, що поточні постачальники, серед яких тайванська TSMC та південнокорейська Samsung, не зможуть їх задовольнити.



«Навіть коли ми екстраполюємо найкращий сценарій для виробництва чипів від наших постачальників, цього все одно недостатньо, — наголосив він. - Тому я думаю, що, можливо, нам доведеться зробити Tesla Terafab. Це як Giga, але набагато більше. Я не бачу іншого способу досягти того обсягу чипів, якій може знадобитися. Тому, я думаю, нам, ймовірно, доведеться побудувати гігантський завод з випуску чипів. Це має бути зроблено».



Маск не надав деталей щодо будівництва, але зазначив, що такий завод повинен буде виробляти щонайменше 100 тис пластин на місяць.



Розробляючи свій чип AI5 (початок обмеженого виробництва очікується наступного року, масовий випуск - у 2027 році), Tesla фокусується на високій ефективності, оптимізованій під власний програмний стек. Маск заявив, що чип AI5, за прогнозами, споживатиме близько третини потужності флагманського чипа Blackwell від Nvidia і коштуватиме 10% від його вартості.



«Я зараз суперзахоплений чипами, як ви можете помітити, - сказав Маск. У мене в голові чипи».



Зауваження Маска про можливе партнерство з Intel є значущим, оскільки американський чипмейкер, який має власні заводи, шукає зовнішніх клієнтів для своєї новітньої технології виробництва та відстає від Nvidia у гонці АІ-чипів. На тлі цих коментарів акції Intel підскочили на 4% на торгах після закриття ринку. Акціонери також підтримали бачення Ілона Маска, затвердивши пакет винагороди в розмірі 1 трильйон доларів на наступне десятиліття.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI