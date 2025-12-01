Україна та Норвегія запускають спільне виробництво українських дронів

1 декабря 2025 г., 8:15

Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони. Відповідний документ підписали міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Норвегії Торе Сандвік (Tore O. Sandvik).



За словами Дениса Шмигаля, це важливий крок, який дозволить масштабувати українські спроможності та посилити оборону України.



Наступний етап – швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.



«Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. У свою чергу, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами», – зазначив очільник Міноборони України.



Він подякував норвезьким партнерам за підтримку.



«Цей проект – приклад співпраці, яку ми вибудовуємо з партнерами: кооперація, що посилює обороноздатність усіх країн вільного світу», – резюмував Денис Шмигаль.

