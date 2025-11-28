NetApp показала рекордний прибуток на акцію та зростання квартального доходу до 1,71 млрд дол.

28 ноября 2025 г., 11:45

Компанія NetApp, що спеціалізується на інтелектуальній інфраструктурі даних, опублікувала фінансові результати за другий квартал 2026 фінансового року, що завершився 24 жовтня 2025 року.



Чистий дохід компанії склав 1,71 млрд дол., що на 3% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При цьому NetApp зафіксувала рекордний скоригований прибуток на акцію (non-GAAP) у розмірі 2,05 дол., що на 10% вище, ніж 1,87 дол. торік. Прибуток на акцію за стандартами GAAP склав 1,51 дол.



Генеральний директор Джордж Куріан (George Kurian) зазначив, що зростання було обумовлене сильним попитом на рішення для штучного інтелекту, хмарні сховища та продукти на основі флеш-пам'яті (all-flash). "Наша тісна узгодженість із ключовими ініціативами клієнтів у сфері даних дозволила нам скористатися значними конкурентними перевагами", — прокоментував Куріан, висловивши впевненість у здатності компанії випереджати зростання ринку.



Виручка від продажів масивів на основі флеш-пам’яті (All-flash array) зросла на 9% у річному вимірі, досягнувши 1,0 млрд дол., що відповідає річному чистому доходу у розмірі 4,1 млрд дол.



Дохід від публічного хмарного сегменту склав 171 млн дол. Зростання було зумовлено високим попитом на першочергові та маркетплейс-сервіси зберігання даних, які зросли на 32% у річному вимірі.



Загальний обсяг виставлених рахунків (Billings) у другому кварталі склав 1,65 млрд дол., збільшившись на 4% порівняно з минулим роком. Це стало вже восьмим поспіль кварталом зростання цього показника. Компанія також досягла рекордної операційної маржі non-GAAP у 31,1%, при операційному прибутку 530 млн дол.



Протягом кварталу NetApp повернула акціонерам 353 млн дол. через викуп акцій та грошові дивіденди. Компанія оголосила, що наступний грошовий дивіденд у розмірі 0,52 дол. на акцію буде виплачено 21 січня 2026 року.



На третій квартал 2026 фінансового року компанія прогнозує чистий дохід у діапазоні 1,615 – 1,765 млрд дол., а скоригований прибуток на акцію (non-GAAP) очікується в діапазоні 2,01 – 2,11 дол.

