TrendForce: на ринку AR-дисплеїв частка LEDoS до 2030 р. сягне 65%

Згідно з останнім звітом "2025 Near-Eye Display Market Trend and Technology Analysis" аналітичної компанії TrendForce, швидке розширення стратегій доповненої реальності такими брендами, як Meta, Apple, Amazon та RayNeo, прискорює зміни у сфері дисплейних технологій. Найшвидше зростаючими сегментами стають LEDoS та LCoS, чиє проникнення до 2030 року має сягнути 65% та 11% відповідно.



Раніше китайські бренди, які нині є основними постачальниками AR-окулярів, зосереджувалися на пристроях для "перегляду" контенту, де вимоги до яскравості були менш суворими. Внаслідок цього домінуючим варіантом дисплея стала технологія OLEDoS (OLED на кремнії) завдяки відпрацьованим методам виробництва та керованій вартості.



Проте, оскільки AR-індустрія рухається до програм, що вимагають значно вищої яскравості та підвищеного світлопропускання, бренди зменшують інвестиції у пристрої, орієнтовані виключно на перегляд. Прогнозується, що використання OLEDoS досягне свого піку в 53% у 2025 році, після чого почне повільно знижуватися.



TrendForce зазначає, що попит на AR-окуляри з підтримкою АІ, орієнтовані на інформацію, зростатиме найближчим часом. Щоб не відставати від швидких циклів індустрії та прискорити масове виробництво, різні гравці - включаючи китайських постачальників хмарних послуг, розробників програмного забезпечення та традиційні бренди споживчої електроніки - активно входять у ринок AR та приєднуються до екосистеми LEDoS.



Ці компанії використовують регіональні сильні сторони у дослідженнях та виробництві LEDoS для швидкої розробки продуктів з одноелементними (single-green) мікродисплеями LEDoS, що, як очікується, збільшить частку цієї технології до 37% вже до 2025 року.



Міжнародні бренди, як-от Apple, Meta та Google, більш обережні у позиціонуванні продуктів і, усвідомлюючи високу ціну можливої невдачі, зосереджуються на повноколірних рішеннях LEDoS. Хоча це подовжує час розробки, очікується, що саме вони разом із китайськими виробниками різко підштовхнуть використання LEDoS угору, довівши показник проникнення до 65% до 2030 року.



Технологія LCoS продовжує залишатися привабливою завдяки своїй технологічній зрілості, доступній вартості та відмінній енергоефективності. Ці фактори привернули інтерес Meta: очікується, що випуск Meta Ray-Ban Display Glasses збільшить частку LCoS на ринку до 7% у 2025 році.



Однак LCoS стикається з основними проблемами у масштабуванні мікрооптики, покращенні яскравості та контрастності. Крім того, китайські бренди, які вже значно інвестували в LEDoS, не мають серйозних конкурентних переваг у LCoS, що обмежує їхню здатність переорієнтуватися. Тому зростання LCoS очікується помірним, з проникненням на ринок близько 11% до 2030 року.

