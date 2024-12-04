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Україна та Німеччина посилюють співпрацю в defence tech

4 декабря 2024 г., 8:35
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Як зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, Україна воює в умовах обмежених ресурсів. «Відповідно, ми маємо бути більш кмітливими й винахідливими у наших військових інноваціях. Для того, щоб давати альтернативну відповідь та максимально зберегти життя військових, зазначив він.
 
Він презентував федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та Президенту України Володимиру Зеленському результати роботи українських виробників defence techс - використання розумних компонентів, розробки компʼютерного зору, автоматичних систем цілевказання й донаведення. 
 
Було оглянуто 12 виробів від 11 виробників. Це дрони-камікадзе, розробки рою дронів та наземні роботизовані комплекси з турелями. Усі вони виготовлені в Україні, і два вироби з представлених були розроблені у співпраці з німецькими компаніями.
 
Один створений в кооперації з Helsing. У виробі українського виробництва впроваджуються системи штучного інтелекту німецької компанії.
 
Другий — це локалізований продукт німецької компанії Quantum Systems, яка відкрила в Україні центр для обслуговування вже поставлених виробів, а також для розробки й виробництва нових.
 
«Ці два продукти — хороший приклад співпраці двох сильних гравців. Українсько-німецька кооперація вже показує значні результати, і я переконаний, що поглиблення співробітництва дасть іще більші», зазначив Герман Сметанін.

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