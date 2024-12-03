Microsoft отримала позов на 1,27 млрд дол. у Великобританії за антіконкурентні заходи у хмарному сегменті

3 декабря 2024 г., 17:58

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Як повідомляє CNBC, корпорація Microsoft у вівторок була звинувачена в несправедливому завищенні цін для клієнтів конкуруючих хмарних компаній у позові про відшкодування збитків на суму понад 1 мільярд фунтів стерлінгів (1,27 мільярда доларів).

У позові стверджується, що клієнти, які використовують Amazon Web Services, Google Cloud Platform або Alibaba Cloud - всі ключові конкуренти хмари Microsoft Azure - змушені платити більше за ліцензування хмарного програмного забезпечення Windows Server технологічного гіганта на інфраструктурі конкурентів.

Крім того, зазначається, що Microsoft використовує своє домінуюче становище на ринку хмарних серверних операційних систем, встановлюючи вищі ціни та спонукаючи клієнтів до переходу на Azure. Позивач Марія Луїза Стейзі (Maria Luisa Stasi), юрист з антимонопольного права, вимагає понад 1 мільярд фунтів стерлінгів компенсації для постраждалих компаній.

«Простіше кажучи, Microsoft карає британські компанії та організації за використання Google, Amazon та Alibaba для хмарних обчислень, змушуючи їх платити більше грошей за Windows Server, - зазначила Стейзі, яка очолює юридичний відділ групи захисту цифрових прав Article19, у своїй заяві, опублікованій на CNBC. - Таким чином, Microsoft намагається змусити клієнтів використовувати свій сервіс хмарних обчислень Azure і обмежити конкуренцію в цьому секторі».

Луїза Стейзі додала, що позов «має на меті оскаржити антиконкурентну поведінку Microsoft, підштовхнути їх до розкриття точної суми, на яку були незаконно оштрафовані компанії у Великобританії, і повернути гроші організаціям, які були несправедливо стягнуті».

Тисячі британських підприємств та організацій представлені в позові, який є колективним позовом «без права відмови». Це означає, що будь-яка компанія, яка потенційно може постраждати, автоматично враховується і може отримати виплату, якщо Microsoft програє.

Стейзі представляє клієнтів Amazon, Google і Alibaba, але не представляє жодну з цих компаній, повідомив CNBC її представник.

Ця подія сталася в той час, коли Управління з питань конкуренції та ринків Великобританії (CMA) готує «поведінкові» засоби захисту від антиконкурентних практик у хмарній індустрії після багатомісячного розслідування, і два джерела повідомили CNBC минулого місяця, що попереднє рішення може бути прийняте вже цього тижня.

CMA відмовилося коментувати конкретні терміни прийняття попереднього рішення. Однак раніше воно вже встановлювало крайній термін з листопада по грудень 2024 року.

Раніше цього року Microsoft уклала мирову угоду на суму 20 мільйонів євро з організацією CISPE, що займається торгівлею хмарними технологіями, та її членами. Це рішення поклало край антимонопольній скарзі ЄС, яка звинувачувала технологічного гіганта в недобросовісній практиці ліцензування програмного забезпечення в його хмарному підрозділі.

Угода передбачала, що Microsoft погодилася стягувати з компаній таку ж ціну за запуск свого програмного забезпечення на системах менших хмарних компаній, як і на власній платформі Azure.

Але у вересні Google подала нову антимонопольну скаргу на Microsoft до Європейської комісії. У позові стверджувалося, що умови ліцензування програмного забезпечення Microsoft фактично прив'язують компанії до її платформи Azure і ускладнюють перехід на неї - і таким чином здійснюють контроль над ринком хмарних технологій.

Соланж Вієгас Дос Рейс (Solange Viegas Dos Reis), головний юридичний директор французької хмарної компанії OVHCloud, розповіла CNBC, що деякі хмарні гіперскейлери по суті «продають разом два продукти, які повинні бути повністю розділені» - широко використовуване програмне забезпечення та хмарну інфраструктуру.

Існує також проблема гіперскейлерів, які пропонують більшу функціональність свого програмного забезпечення, коли воно працює на власних хмарних сервісах, ніж на хмарних сервісах третіх сторін, зазначила Дос Рейс, не виділяючи жодного конкретного постачальника.

За даними Synergy Research Group, з 2017 по 2022 рік ринкова частка європейських хмарних компаній скоротилася вдвічі - з 27% до 13%, при тому що весь європейський хмарний ринок зріс у п'ять разів - до 10,4 мільярда євро.

Питання ліцензування програмного забезпечення в хмарі - це питання, яке раніше не оцінювалося, заявила Дос Рейс в інтерв'ю CNBC минулого тижня, додавши, що OVH має «багато надій» у зв'язку зі справою CMA про конкуренцію в хмарі.

У липні OVHCloud уклала власну мирову угоду з Microsoft, в результаті якої відкликала свою антимонопольну скаргу в ЄС проти американського технологічного гіганта.

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