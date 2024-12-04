Intel анонсує відеокарти нового покоління - Intel Arc Battlemage

4 декабря 2024 г., 9:35

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Компанія Intel анонсувала нові відеокарти Intel Arc B-серії (під кодовою назвою Battlemage).



Виробник зазначає, що графічні процесори Intel Arc B580 та B570 пропонують найкраще у своєму класі співвідношення продуктивності та розроблені для прискорення роботи зі штучним інтелектом. AI-двигуни Intel Xe Matrix Extensions (XMX), що входять до комплекту, працюють на базі нещодавно представленої XeSS 2, яка складається з трьох технологій, що разом підвищують продуктивність, плавність зображення та швидкість реакції.



Нові Xe-ядра підтримуються більш потужними блоками трасування променів, кращою продуктивністю затінення сітки та покращеною підтримкою ключових графічних функцій, що значно підвищує ефективність роботи з новітніми ігровими рушіями.



XeSS 2 тепер включає три технології: XeSS Super Resolution, XeSS Frame Generation та Xe Low Latency. XeSS Super Resolution - це ключова технологія, яка лежала в основі першого покоління XeSS, що пропонувала масштабування на основі штучного інтелекту вже понад два роки та зараз підтримує понад 150 ігор. Нова технологія XeSS Frame Generation на основі АІ додає інтерпольовані кадри, використовуючи оптичний потік і відтворення вектора руху, щоб забезпечити більш плавний ігровий процес. А нова технологія Xe Low Latency інтегрується з ігровим рушієм, щоб забезпечити швидший відгук на дії гравців. З усіма трьома технологіями XeSS 2 здатний збільшити кількість кадрів в секунду до 3,9 раза, щоб забезпечити високу продуктивність у вимогливих AAA-іграх.



Особливо підкреслюється, що інтелектуальна власність Intel у сфері графіки забезпечує сучасні можливості роботи з графікою на різних пристроях, включаючи відеокарти, ноутбуки та кишенькові комп'ютери. Графічні процесори Intel Arc серії B отримують вигоду від зрілого програмного середовища завдяки постійним інвестиціям у весь графічний портфель Intel.



Виробник зазначає, що у порівнянні з попереднім поколінням, графічні процесори Intel Arc B-серії пропонують на 70% кращу продуктивність на одне ядро Xe і на 50% більшу продуктивність на ват. Графічний процесор B580 у порівнянні з графічним процесором Intel Arc A750 в середньому на 24% швидше в 1440p, а в деяких іграх - на 78% швидше. У порівнянні з конкурентами, графічний процесор Intel Arc B580 пропонує до 32% кращу продуктивність на долар.



Також Intel наголошує, що завдяки 12 ГБ виділеної графічної пам'яті для Intel Arc B580 і 10 ГБ для Intel Arc B570 геймери можуть розраховувати на високопродуктивну гру в ультраякості 1440p, покращену технологіями XeSS 2 на основі штучного інтелекту.



Нове графічне програмне забезпечення Intel надає доступ до налаштувань дисплея, включаючи режими кольору та масштабування, а також підтримку змінної частоти оновлення (VRR). Налаштування 3D-графіки включають обмежувач кількості кадрів на секунду та режим низької затримки на рівні драйверів. Керування продуктивністю включає базовий та розширений розгін та метрики, що працюють на основі широко розповсюдженого відкритого коду PresentMon, який тепер включає підтримку генерації кадрів та вимірювання затримок.



Відеокарта Intel Arc B580 Limited Edition та моделі від партнерів, серед яких Acer, ASRock, GUNNIR, ONIX Technology, MAXSUN і Sparkle будуть доступні з 13 грудня за ціною 249 дол.



Intel Arc B570 від тих же партнерів з виробництва плат будуть доступні з 16 січня 2025 року за ціною від 219 дол.

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