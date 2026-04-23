 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Україна – співавтор нових рекомендацій ЄС з безпеки в інтернеті

23 апреля 2026 г., 12:35
0 
 

Міністерство цифрової трансформації інформує, що Україна стала однією з семи країн, які брали участь в розробці нових європейських рекомендацій з онлайн-безпеки. Зокрема вони містять український досвід протидії дезінформації під час війни. Рада Європи вже ухвалила їх для 46 держав. Документ встановлює чіткі правила для світових онлайн-платформ та пошукових систем (Meta, Google, TikTok тощо), щоб захистити права користувачів і креаторів.

Так тепер платформи мають пояснювати як працюють їх алгоритми та чому одні дописи пріоритизують, а інші – занижують у видачі. В разі видалення платформою дописів чи блокування користувача, кожен має отримати чітке пояснення та можливість оскаржити рішення.

Користувач бачитиме, хто його таргетує, як саме і скільки на це витрачає. Також у користувачів має бути змога відмовитися від частини рекомендацій та персоналізувати стрічку під себе.

Буде здійснюватися оцінка впливу онлайн-платформ на права людини та захист вразливих груп від онлайн-атак. Незалежні дослідники зможуть вивчати, як ці алгоритми впливають на суспільство.

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  