Україна – співавтор нових рекомендацій ЄС з безпеки в інтернеті

23 апреля 2026 г., 12:35

Міністерство цифрової трансформації інформує, що Україна стала однією з семи країн, які брали участь в розробці нових європейських рекомендацій з онлайн-безпеки. Зокрема вони містять український досвід протидії дезінформації під час війни. Рада Європи вже ухвалила їх для 46 держав. Документ встановлює чіткі правила для світових онлайн-платформ та пошукових систем (Meta, Google, TikTok тощо), щоб захистити права користувачів і креаторів.

Так тепер платформи мають пояснювати як працюють їх алгоритми та чому одні дописи пріоритизують, а інші – занижують у видачі. В разі видалення платформою дописів чи блокування користувача, кожен має отримати чітке пояснення та можливість оскаржити рішення.

Користувач бачитиме, хто його таргетує, як саме і скільки на це витрачає. Також у користувачів має бути змога відмовитися від частини рекомендацій та персоналізувати стрічку під себе.

Буде здійснюватися оцінка впливу онлайн-платформ на права людини та захист вразливих груп від онлайн-атак. Незалежні дослідники зможуть вивчати, як ці алгоритми впливають на суспільство.

