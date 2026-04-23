TSMC анонсувала технологію A13 та розширення платформи 2 нм

23 апреля 2026 г., 11:45

Компанія TSMC офіційно представила свою новітню технологію виробництва напівпровідників A13 на північноамериканському технологічному симпозіумі 2026 року в Санта-Кларі.



Як зазначається, новий техпроцес A13 є прямим зменшенням вузла A14, анонсованого раніше. Нова розробка забезпечує 6% економії площі кристала порівняно з попередником, зберігаючи при цьому повну зворотну сумісність правил проєктування. Це дозволить клієнтам швидко переносити свої архітектури на найбільш просунуту транзисторну технологію нанолистів (nanosheet). Початок масового виробництва A13 заплановано на 2029 рік.



Окрім базового вузла, компанія анонсувала платформу A12, яка отримає технологію Super Power Rail для подачі живлення зі зворотного боку пластини (backside power delivery). Таке рішення спрямоване на оптимізацію роботи енергомістких систем AI та має надійти у виробництво також у 2029 році.



Паралельно TSMC продовжує вдосконалювати 2 нм платформу завдяки впровадженню техпроцесу N2U, який забезпечить приріст швидкості на 3–4% або зниження енергоспоживання на 8–10% порівняно з N2P вже у 2028 році.



У сегменті передового пакування 3DFabric компанія розширює технологію Chip on Wafer on Substrate (CoWoS) для інтеграції більшої кількості кремнієвих компонентів в одному корпусі. У 2028 році планується запуск виробництва CoWoS розміром у 14 ретиклів, що дозволить поєднувати близько 10 обчислювальних кристалів та 20 стеків пам'яті HBM. Це доповнить систему-на-пластині SoW-X, поява якої очікується у 2029 році. Важливим етапом стане розвиток фотоніки через технологію COUPE, яка внаслідок ко-пакування оптики забезпечує вдвічі більшу енергоефективність та десятикратне зниження затримок при передачі даних між стійками дата-центрів.



Для автомобільної галузі та робототехніки анонсовано техпроцес N2A - першу технологію автомобільного класу на базі нанолистів. Вона забезпечить приріст продуктивності на 15–20% при тому ж рівні споживання порівняно з N3A. Виробництво чипів за стандартом N3A стартує вже у 2026 році, а кваліфікація N2A очікується у 2028 році.



Також TSMC впроваджує спеціалізовану технологію N16HV для драйверів дисплеїв смартфонів та окулярів доповненої реальності. Використання вузла 16 нм замість 28 нм дозволить збільшити щільність затворів на 41% та скоротити енергоспоживання на 35%, що суттєво подовжить час автономної роботи портативних гаджетів.



Представлена дорожня карта TSMC демонструє перехід від кількісного зменшення транзисторів до якісної зміни архітектури живлення та передачі даних. Впровадження вузлів A13 та A12 з технологією Super Power Rail є відповіддю на «енергетичну стіну», з якою стикнулися розробники AI-прискорювачів. Подача живлення зі зворотного боку пластини дозволяє мінімізувати падіння напруги та звільнити верхні шари металізації для сигнальних ліній, що є критичним для стабільної роботи процесорів із трильйонами параметрів. Стратегія прямого зменшення вузлів забезпечує клієнтам передбачуваність витрат, дозволяючи оновлювати продукти без радикального перероблення дизайну.



Конкурентна перевага TSMC тепер базується не лише на вузлах логіки, а й на синергії з пакуванням CoWoS та кремнієвою фотонікою COUPE. Здатність об'єднувати 20 стеків пам'яті HBM в одному модулі робить компанію безальтернативним виробником для наступних поколінь суперкомп'ютерів. Проте такий рівень складності створює ризики низького виходу придатних кристалів на початкових етапах. Крім того, перехід до 14-ретиклевих конструкцій вимагає від замовників значного збільшення бюджетів на розробку, що може призвести до ще більшої консолідації ринку навколо обмеженого кола технологічних гігантів, здатних оплатити доступ до найдорожчих у світі потужностей.



Автомобільний сегмент стає для TSMC другим за пріоритетністю після AI, що підтверджується запуском N2A та N3A. Швидка адаптація нанолистових транзисторів для потреб автономного водіння свідчить про те, що вимоги до обчислювальної потужності бортових систем автомобілів зрівнялися з вимогами серверних платформ. Головним ризиком тут залишається геополітична напруга навколо Тайваню, яка змушує автовиробників шукати шляхи диверсифікації, попри технологічну перевагу TSMC. Проте, з огляду на амбітні плани до 2029 року, компанія впевнено утримує роль головного архітектора фізичного фундаменту для майбутнього AI та робототехніки.

