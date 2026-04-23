Check Point оновила лінійку міжмережевих екранів та шлюзів для захисту мереж і дата-центрів

23 апреля 2026 г., 13:45

Як зазнача’ться, реліз став відповіддю на розвиток АІ-інструментів, які зловмисники використовують для автоматизації та прискорення кібератак.

Оновлений інструмент Advanced Zero Phishing перевіряє зашифрований трафік на рівні домену без потреби в SSL-інспекції чи повному розшифруванні, щоб захистити користувачів від фішингових атак. Це досягається завдяки перевірці ідентифікатора імені сервера (SNI) безпосередньо під час TLS-рукостискання. Завдяки цьому система також отримала можливість виявляти та блокувати HTML-контрабанду (HTML Smuggling) — метод кібератак, який уникає виявлення мережевими екранами шляхом локальної збірки шкідливого коду у браузері жертви.

Платформа отримала додаткові інструменти:

● Захист протоколу DNS-over-TLS (DoT) — дозволяє системі аналізувати та блокувати шкідливу DNS-активність безпосередньо у зашифрованих каналах зв'язку.

● Розпізнавання трафіку Model Context Protocol (MCP) — для безпечної роботи зі штучним інтелектом. Завдяки цьому адміністратори отримують детальну інформацію про з'єднання і можуть дозволяти лише ті комунікації з нейромережами, які відповідають корпоративній політиці.

Крім того, фахівці Check Point посилили аналітичні можливості платформи та інтегрували до системи ThreatCloud AI відразу чотири потужні модулі на базі АІ:

1. Аналіз PDF-документів — одночасно досліджує графічний вміст і текст усередині файлів. Вбудована мовна модель розпізнає маніпулятивні формулювання соціальної інженерії, а комп'ютерний зір виявляє приховані QR-коди та підроблені дизайни відомих брендів.

2. Модуль виявлення зловживань на GitHub аналізує поведінку акаунтів та структуру репозиторіїв у пошуках прихованих шкідливих скриптів. Механізм блокує ресурси, що використовуються для крадіжки облікових даних або непомітного завантаження вірусів.

3. Комплексна веббезпека аналізує метадані DNS разом з атрибутами SSL-сертифікатів та поведінковими сигналами з'єднання. Така перевірка дозволяє розпізнати загрозу навіть тоді, коли кожна окрема ознака має вигляд легітимної.

4. Генеративний захист формує нові правила блокування для файлів та системи IPS. Алгоритм обробляє потоки даних із відкритих джерел та глобальної мережі ThreatCloud AI. Це автоматично скорочує час реакції на нові загрози від кількох днів до кількох годин без втручання адміністратора.

Для збереження високої швидкодії при глибокому аналізі трафіку система перейшла на ядро Linux 5.14 та використовує технологію обробки пакетів виключно у просторі користувача (UPPAK). Це усуває зайві цикли перемикання між рівнями пам'яті сервера та дозволяє шлюзам витримувати інтенсивні мережеві атаки без критичних збоїв.

Адаптивний IPS допомагає максимально раціонально використовувати потужність системи. Цей інструмент автоматично налаштовується під конкретні вимоги організації та дозволяє увімкнути захист із мінімальним впливом на процесор завдяки ігноруванню неактуальних вразливостей.

Оновлення дає змогу значно легше нарощувати потужність інфраструктури. Управління ідентифікаціями зазнало суттєвих змін завдяки новій багатопроцесорній архітектурі. Тепер кожен вузол ухвалення рішень обробляє до мільйона записів користувачів (у 5 разів більше, ніж у попередніх версіях) і напряму поширює їх на 300 шлюзів виконання політик. Глобальне масштабування інфраструктури дозволяє одному домену управління підтримувати роботу 1500 шлюзів безпеки. Це число зростає до 10000 при використанні багатодоменної конфігурації.

Платформа значно спрощує щоденні операційні процеси для адміністраторів завдяки оптимізації роботи з журналами подій. Метод автоматично групує однотипні записи, скорочуючи їх кількість без втрати корисної інформації. Це зменшує щоденний обсяг логів до 70% та суттєво заощаджує ресурси сховища.

Спрощення торкнулося і побудови захищених мереж. Інструмент Route-Based VPN дозволяє налаштовувати захищені канали Site-to-Site автоматично. Технологія визначає топологію мережі та пропонує оптимальну конфігурацію з підтримкою динамічного протоколу маршрутизації BGP. «У більшості організацій кібербезпека досі будується за принципом “виявлення та реагування”: загроза спочатку проникає в інфраструктуру, і лише після цього система її ідентифікує та блокує. Проте навіть за лічені хвилини атака може спричинити критичні наслідки для бізнесу. Check Point Software Technologies послідовно дотримується іншого підходу - превентивного захисту, де ключовим завданням є блокування загроз ще до їхнього потрапляння в мережу. Оновлення Quantum R82.10 вкотре підтверджує цю стратегію, роблячи акцент на проактивній нейтралізації атак на периметрі. Компанія IT Specialist має значний практичний досвід у впровадженні рішень Check Point та здатна ефективно адаптувати їх під потреби інфраструктури українських підприємств будь-якого масштабу», - зазначив Владислав Дубов, керівник архітектурних рішень

