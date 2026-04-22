В єдиній базі наразі налічується 270 тисяч державних послуг

Міністерство цифрової трансформації України з лютого до березня здійснювало перший етап аудиту всіх держпослуг і зараз активно працює над їх аналізом. Оцифровано дані про всі державні сервіси від тисяч українських відомств і зведено їх у єдину цифрову базу з метою впорядкування, уникнення дублювання та подальшого реінжинірингу.

Тепер розпочинається новий етап з визначення які послуги працюють ефективно, а які лише створюють корупційні ризики та затримують людей у кабінетах. Завдяки точному аналізу планується суттєво збільшити частку онлайн-послуг. Щоб громадянам більше не доводилося носити ксерокопії чи ходити по кабінетах, адже всі документи будуть у системі. Неважливо, у якій громаді людина отримує послугу, – алгоритм, час та якість сервісу будуть однаково комфортними.

Масштабний збір даних та аудит показали реальний стан державних сервісів. Під час першого етапу міністерства та місцеві органи влади передавали не лише загальну інформацію, а й детальну аналітику за 2024-2025 роки: скільки часу триває послуга, які причини відмов, які існують бар’єри для переведення її в онлайн просто зараз.

Завдяки роботі 20 тис. фахівців з 15 тис. суб’єктів надання послуг в єдиній базі зафіксовано 270 тис. послуг. 85% – це безоплатні послуги. Наймасовішою категорією є соціальний захист. Таких послуг утричі більше, ніж у сферах нерухомості, бізнесу чи освіти.

Наразі половина всіх послуг вже надається через ЦНАП, що спрощує доступність державних сервісів у громадах. На основі цієї аналітики уряд почне масово спрощувати, об’єднувати, цифровізувати або взагалі ліквідовувати неефективні послуги.

Швидкість змін залежить також від якісної роботи на місцях. Кращі результати показали центральні органи виконавчої влади, зокрема Міністерство юстиції України, Мінекономіки та Держлікслужба, а також регіони: Одещина, Львівщина, Київщина та Дніпропетровщина.

