Львівська та Дніпропетровська області – лідери з темпів цифрової трансформації регіонів

Мінцифра оцінила рівень цифровізації регіонів за 2025 рік. Індекс цифрової трансформації – це показник того, наскільки швидко у тому чи іншому населеному пункті зникають черги, з’являється стабільний зв’язок та нові робочі місця. Він базується на 126 показниках – від навчання вчителів до цифровізації бізнесу. Минулого року загальний рівень цифрового комфорту в громадах зріс майже в півтора раза – із 30 до 44,9 бала.

Найшвидше електронні послуги та сервіси впроваджують: серед прифронтових регіонів (Дніпропетровська – 57 балів, Харківська – 49 та Чернігівська – 47); у тилових областях (Львівська – 57, Тернопільська – 55 та Рівненська – 52).

По суті індекс – це дорожня карта, яка допомагає регіонам ставати зручнішими для людей. Так, наприклад, якісний зв’язок 4G працює вже у 23 тис. населених пунктів, а понад 17,5 тис. під’єднано до волоконно-оптичних мереж, щоб громадяни могли працювати чи навчатися звідусіль. Сучасні ЦНАПи замінюють кабінети чиновників, а державну допомогу можна отримати швидше та простіше. Вже у 93 громадах діють індустріальні парки, у 17 – наукові та у 7 – технологічні, які створюють робочі місця поруч із домом.

