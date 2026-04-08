 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Львівська та Дніпропетровська області – лідери з темпів цифрової трансформації регіонів

8 апреля 2026 г., 10:35
0 
 

Мінцифра оцінила рівень цифровізації регіонів за 2025 рік. Індекс цифрової трансформації – це показник того, наскільки швидко у тому чи іншому населеному пункті зникають черги, з’являється стабільний зв’язок та нові робочі місця. Він базується на 126 показниках – від навчання вчителів до цифровізації бізнесу. Минулого року загальний рівень цифрового комфорту в громадах зріс майже в півтора раза – із 30 до 44,9 бала.

Найшвидше електронні послуги та сервіси впроваджують: серед прифронтових регіонів (Дніпропетровська – 57 балів, Харківська – 49 та Чернігівська – 47); у тилових областях (Львівська – 57, Тернопільська – 55 та Рівненська – 52).

По суті індекс – це дорожня карта, яка допомагає регіонам ставати зручнішими для людей. Так, наприклад, якісний зв’язок 4G працює вже у 23 тис. населених пунктів, а понад 17,5 тис. під’єднано до волоконно-оптичних мереж, щоб громадяни могли працювати чи навчатися звідусіль. Сучасні ЦНАПи замінюють кабінети чиновників, а державну допомогу можна отримати швидше та простіше. Вже у 93 громадах діють індустріальні парки, у 17 – наукові та у 7 – технологічні, які створюють робочі місця поруч із домом.

0 
 

Напечатать Отправить другу

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  