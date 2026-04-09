Фінансування державних цифрових проєктів буде здійснюватися через систему управління публічними інвестиціями DREAM

9 апреля 2026 г., 14:25

Уряд повністю змінив механізм фінансування державних цифрових послуг та реєстрів, запустивши прозорий відбір проєктів через систему управління публічними інвестиціями DREAM, інформує Міністерство цифрової трансформації України.

Рішення гарантує, що фінансування отримають лише ті цифрові ініціативи, які мають високу технічну готовність та принесуть реальний соціальний, економічний чи антикорупційний ефект. Цей механізм також напряму пришвидшить запуск критично важливих ініціатив – зокрема, PlayCity планує отримати фінансування на розробку другої черги ДСОМ (Державної системи онлайн-моніторингу грального бізнесу) за новою процедурою.

Процес відбору проєктів складатиметься з наступних етапів: оголошення відбору; подача заявок через систему DREAM; галузева експертиза; перевірка спеціалізованою комісією; формування прозорого рейтингу; затвердження Урядом.

Мінцифра формує вимоги, встановлює критерії відбору та визначає чіткі строки для подання заявок. Ініціатори подають свої проєкти через єдину цифрову систему управління публічними інвестиціями DREAM. Кожен проєкт автоматично отримує унікальний ідентифікатор, що гарантує повну прозорість і унеможливлює маніпуляції.

Мінцифра проводить попередню оцінку: перевіряє проєкти на технічну доцільність та їхню відповідність стратегічним напрямам інформатизації. Невідповідні проєкти відхиляються вже на цьому етапі.

Комісія детально аналізує допущені ініціативи. Кожен проєкт оцінюється за бальною системою. До уваги беруться: стратегічна відповідність, антикорупційний ефект, соціальний та економічний вплив, а також технічна готовність команди до реалізації. На основі отриманих балів автоматично формується рейтинговий список. Комісія визначає фіналістів, які отримають фінансування в межах доступного бюджету.

Фінальний перелік проєктів-переможців оформлюється Мінцифрою як проєкт рішення та затверджується Кабінетом Міністрів України.

Жодних закритих бюджетів чи ручного управління. Відтепер цифровізація держави фінансуватиметься за правилами топових інвестиційних компаній: відкрито та прозоро.

