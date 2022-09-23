Україна може стати центром інтернет-трафіку між Європою та Азією

23 сентября 2022 г., 12:45

0

Tweet

Географічне розташування робить нашу країну зручним центром інтернет-трафіку. На сьогодні з'єднання з Азією та Близьким Сходом – один із пріоритетів для техкомпаній. Адже там зосереджена половина інтернет-користувачів світу. Саме тому «Міністерство цифрової трансформації» працює над тим, щоб Україна стала важливою частиною інтерконтинентального обміну інтернет-трафіком.

Один пріоритетів «Мінцифри» – щоб топтехгіганти, як Amazon та Meta, відкривали офіси в Україні. Для цього вже понад три роки триває робота по створенню необхідних умов. Можливість користуватися захищеною інтернет-мережею для зв'язку між офісами компаній у різних країнах – одна з важливих умов, що впливає на рішення про відкриття. Адже дозволяє безпечно й швидко обмінюватися великою кількістю даних.

Щоб зробити українську інтернет-інфраструктуру привабливою для техгігантів, «Мінцифра» намагається створювати умови для відкриття глобальних датацентрів. А також залучає європейські проєкти до підтримки вітчизняних телеком-компаній.

Крім цього, у планах – будівництво підводного кабелю через Чорне море, відкриття нових датацентрів та підсилення наявної мережі у співпраці з Vodafone Group.

З'єднання з Азією та Близьким Сходом – найпривабливіші для технологічних компаній. Там зосереджені понад 2,5 млрд інтернет-користувачів – це половина з усього світу. За останні три роки між цими регіонами та Європою найдинамічніше зростає обсяг споживання трафіку: 33 ТБіт/с з Азією, 48 ТБіт/с – з Близьким Сходом. Це значить, що там активно користуються інтернетом.

Люди вдвічі більше часу проводять в інтернеті. За останні два роки споживання інтернет-трафіку виросло з 150 до 350 ТБіт/с. Через пандемію звички та поведінка користувачів змінилися, а бізнес, що працював лише офлайн, зміг адаптуватися до онлайн-формату. Тому навіть нетехнологічні компанії потребують якісного й швидкого інтернету. Цьому сприяє стрімкий розвиток технологій у телеком-сфері.

Хмарні послуги стають дедалі потрібнішими. З 2013 року щорічно будується 15 глобальних датацентрів. Вони потрібні, щоб задовольняти потреби міжнародних IT-компаній в хмарних послугах. Малі та середні компанії також вибирають хмари у поєднанні з традиційними серверами.

Вимоги до швидкості обміну даними ростуть. Щоб файли зберігалися та передавалися за мікросекунди, потрібно збільшувати ємність каналів інтернет-трафіку. Зокрема, за останні три роки ємність міжнародного інтернет-трафіку зросла більш, ніж удвічі – до 800 ТБіт/с.

Збільшується ємність точок обміну глобальним інтернет-трафіком. Така інфраструктура дозволяє оперативно обмінюватися даними між незалежними мережами інтернет. У середньому 20 нових точок будують щороку. За кількістю лідирують Америка, Центральна Європа, Близький Схід, Азія та Африка.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру