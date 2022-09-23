Lenovo презентувала ноутбук для малого та середнього бізнесу

23 сентября 2022 г., 11:54

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Новий ThinkBook оснащений процесором AMD Ryzen 9 6000 серії H та дискретною графікою NVIDIA GeForce RTX 3060. Крім того, у наявністі до 32 ГБ вбудованої двоканальної пам'яті, до 2 ТБ подвійного SSD-накопичувача та акумулятора місткістю 71 Вт·г.



Імерсивні 16-дюймові IPS-дисплеї з вузькими рамками та роздільною здатністю 2,5K мають сертифікати TÜV Rheinland Low Blue Light та TÜV Eyesafe для максимального комфорту для зору та оснащені датчиком Ambient Light Sensor, який регулює яскравість підсвічування екрана та клавіатур. Доступні два варіанти дисплеїв, включаючи панель з яскравістю 400 ніт 60 Гц та новітню панель HDR400 з яскравістю 500 ніт 165 Гц, сертифіковану VESA. Обидва варіанти дисплея також сертифіковані X-Rite Pantone та підтримують контент Dolby Vision.



Виробник стверджує, що зручність і додаткова безпека смарт-кнопки живлення Smart Power з підтримкою відбитків пальців дозволяє користувачеві швидко продовжити роботу. На борту додаткова інфрачервона камера Full HD у поєднанні з кришталево чистим звуком Dolby Atmos. "Розумні" функції на основі штучного інтелекту, представлені в попередніх моделях ноутбуків ThinkBook, включають AI Meeting Manager, який, крім інших можливостей, може перетворювати текст на чотирнадцять підтримуваних мов під час аудіоконференцій.



Дутщмщ також подбала про зручне підключення до бездротових мереж, периферійних пристроїв та аудіо-відео обладнання стало можливим завдяки підтримці Wi-Fi 63 й двом рознімам USB Type-C, включаючи один USB4, два USB-A 3.2 Gen 2 і рознім HDMI 2.1.



Для забезпечення додаткової продуктивності користувачі малого та середнього бізнесу можуть під'єднати свій ThinkBook 16p до нового анонсованого монітора ThinkVision S25e-30 від Lenovo. Поєднуючи продуктивність, комфорт та оптимальну вартість у великому 24,5-дюймовому FHD-дисплеї, цей монітор нового покоління пропонує безліч варіантів підключення та тристоронню, майже безмежну конструкцію, яка за бажанням легко дозволяє встановити кілька екранів. Створений для комфорту та ефективності монітор ThinkVision S25e-30 оснащений технологією природного низького рівня синього світла; ергономічною підставкою, яка повертається, обертається та підіймається як вгору, так і вниз; а також новою кнопкою навігації зі зручним розташуванням джойстика для налаштування параметрів пристрою.

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