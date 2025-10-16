 
`

Україна розвиває співпрацю зі Словаччиною у сфері AI та цифрових послуг

16 октября 2025 г., 12:35

Україна розвиває співпрацю зі Словаччиною у сфері AI та цифрових послуг

Міністерство цифрової трансформації провело зустріч із делегацією Комітету з європейських справ Національної Ради Словацької Республіки та обговорило такі напрями співпраці, як впровадження електронних послуг, розвиток штучного інтелекту в державному управлінні та вдосконалення кібербезпеки.

Словаччина зацікавлена в українському досвіді цифровізації, впровадженні національної AI-стратегії, розвитку цифрових сервісів та координації роботи державних інституцій для підвищення зручності громадян.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

