Телекомоператори поступово відновлюють зв'язок на звільненій Харківщині

23 сентября 2022 г., 13:55

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Провідні українські оператори мобільного зв’язку – «Київстар», «Vodafone Україна» та lifecell – практично одразу ж почали відновлювальні роботи у звільнених від російських окупантів населених пунктах Харківщини. Роботи ведуться попри всі складнощі – відсутність електроенергії, сильно пошкоджену волоконно-оптичну інфраструктуру, мінування тощо.

Так послуги мобільного зв’язку від «Київстар» вже повернуто у десять населених пунктів: Балаклія, Білий Колодязь, Борівське, Вишнева, Вовчанськ, Волохів Яр, Ізюм, Петрівське, Шевченкове, Чкаловське. Оператор зберігає за усіма своїми абонентами, які знаходяться на тимчасово окупованій території, їх мобільні номери й кошти на рахунках. Отже, мешканці деокупованих населених пунктів можуть одразу користуватись послугами мобільного зв’язку, як тільки вони стають доступними. Крім того, завдяки національному роумінгу, послугами мобільного зв’язку мережі «Київстар» можуть користуватись також абоненти інших мобільних операторів України.

Відновлюють роботу мережі у звільнених містах і селах Харківської області також інженери Vodafone. На сьогодні зв’язок оператора вдалось запустити у таких населених пунктах: Балаклія, Куп’янськ, Шевченкове, Вовчанськ, Волохів Яр, Великий Бурлук, Ізюм. Фахівці працюють над збільшенням ємності та підсиленням мережі у згаданих населених пунктах, а також відновленням мобільного зв'язку в інших звільнених населених містах і селах Харківщини.

Роботу обладнання lifecell відновлено в Балаклії, Шевченковому, Вовчанську, Ізюмі, Липцях і Циркунах. Завдяки цьому зв’язок з’явився не лише в цих населених пунктах, а й в навколишніх селах: Вербівка, Вовчанські Хутори, Гатище, Лиман, Огірцеве, Симинівка, Синельникове, Тихе й Цегельне. В інших населених пунктах області триває ремонт обладнання. Загалом за час окупації області російськими військами знищено і пошкоджено понад 110 базових станцій оператора, які забезпечували зв'язок.

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