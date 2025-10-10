20 млн євро на розвиток технологій отримають українські та норвезькі defence tech-стартапи

10 октября 2025 г., 10:25

В рамках розвитку технологічного партнерства між Україною та Норвегією у сфері оборонних інновацій Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з Міністерством оборони Норвегії.

Втілювати домовленості допоможе програма Brave-Norway. Вона передбачає: запуск грантів для українських і норвезьких стартапів у сфері безпілотних систем та оборонних технологій; проведення спільних хакатонів для пошуку нових рішень і розвитку стартапів; створення платформ, які об’єднають науковців, компанії та підприємців з України та Норвегії.

Від України програму реалізовуватиме defence tech-кластер Brave1, а від Норвегії – Norwegian Defense Research Establishment (FFI). Меморандум набуває чинності з моменту підписання й діятиме один рік із можливістю продовження.

Запустити програму Brave-Norway планується до кінця 2025 року. Її попередній бюджет – 20 млн євро: по 10 млн євро від України та Норвегії.

Кошти, які надасть Норвегія, підуть на грантову програму для розробки технологій і рішень, які проходитимуть тестування в Україні. У разі успішних результатів ці розробки можуть бути рекомендовані для масштабних закупівель на потреби Сил оборони України.

